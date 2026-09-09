A Casorate Sempione Beethoven e Cherubini per il concerto di San Tito dedicato alla pace

La musica come strumento di pace nel cuore della Festa decennale di San Tito. Domenica 13 settembre alle 21, nella chiesa parrocchiale di Casorate Sempione, è in programma un grande concerto sinfonico-corale con l’Orchestra Filarmonica Europea, diretta da Marcello Pennuto, la Corale Polifonica Città Studi di Milano e il Coro dell’Università Bicocca di Milano. L’ingresso è libero.

Il concerto si inserisce nell’edizione 2026 della Festa di San Tito, appuntamento decennale che coinvolge Casorate Sempione con decorazioni floreali, celebrazioni e iniziative. Il programma della serata mette al centro due grandi pagine dell’Ottocento: la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven e il Requiem in do minore di Luigi Cherubini.

«La musica è strumento di pace»: è la frase di Papa Francesco scelta come filo conduttore della serata e riportata anche sulla locandina dell’appuntamento.

Nel programma di sala Marcello Pennuto lega il concerto alla particolare atmosfera della Festa di San Tito e al significato che la manifestazione assume in un tempo segnato ancora dalle guerre. Il direttore ricorda il lento avvicinarsi all’appuntamento decennale, quando Casorate comincia a preparare i suoi tradizionali fiori e, nei giorni della festa, il paese si trasforma accogliendo migliaia di visitatori.

Proprio questa partecipazione collettiva viene interpretata come un’immagine di convivenza e pace. Pennuto ricorda inoltre il legame personale con Casorate Sempione e spiega che la proposta di realizzare un concerto «per la pace» per questa edizione è arrivata dal parroco don Giuseppe.

La prima parte della serata è affidata alla Quinta Sinfonia di Beethoven, composta nel 1806 e presentata per la prima volta al Theater an der Wien di Vienna il 22 dicembre 1808.

Nel testo che accompagna il concerto, Pennuto sottolinea il percorso musicale della sinfonia, che dal celeberrimo e drammatico tema iniziale procede progressivamente verso un finale luminoso. Una traiettoria che, nel contesto di San Tito, diventa metafora della speranza da mantenere viva anche nei momenti più difficili.

La seconda parte è invece dedicata al Requiem in do minore di Luigi Cherubini, composto a Parigi nel 1816 e presentato per la prima volta nella basilica di Saint-Denis il 21 gennaio 1817. Un’opera che presenta anche un particolare legame con Beethoven: il Requiem di Cherubini venne infatti eseguito alle esequie del compositore tedesco nel 1827, ricorrenza di cui nel 2027 cadrà il bicentenario.

Il programma del concerto

La Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven apre la serata con i suoi quattro movimenti: Allegro con brio, Andante con moto, Allegro e Allegro.

Nella seconda parte viene eseguito integralmente il Requiem in do minore di Luigi Cherubini, articolato in Introitus e Kyrie, Graduale, Dies irae con Lacrymosa, Offertorium con Hostias et preces, Sanctus, Pie Jesu e Agnus Dei.

Orchestra e cori insieme a Casorate Sempione

Sul palco ci sarà l’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate, formazione nata nel 1989 con il nome di Orchestra Sinfonica Varesina e diventata Orchestra Filarmonica Europea nel 1994. Nel corso della sua attività ha sviluppato un repertorio che spazia dalla musica sinfonica all’opera fino alla musica sacra e ha collaborato con numerosi cori e solisti.

Il Requiem di Cherubini fa parte da tempo del suo repertorio: l’orchestra lo esegue, con diverse formazioni corali, a partire dal 1999. È uno dei quattro grandi Requiem affrontati dalla compagine insieme a quelli di Mozart, Verdi e Fauré.

A dirigere l’orchestra sarà Marcello Pennuto, direttore stabile della formazione, pianista e direttore d’orchestra con una lunga attività concertistica alle spalle. Al concerto partecipano inoltre la Corale Polifonica Città Studi di Milano, diretta da Andrea Thomas Gambetti, e il Coro dell’Università Bicocca di Milano, diretto da Alessandra Zinni.

Il concerto è in programma domenica 13 settembre 2026 alle 21 nella chiesa parrocchiale di Casorate Sempione, in piazza della Chiesa. L’ingresso è libero.