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Gallarate/Malpensa

A Casorate Sempione rubati alcuni fiori di carta della Festa di San Tito

Un ragazzo è stato visto staccare e strappare una delle decorazioni realizzate con anni di lavoro dai volontari. I manufatti si possono prenotare e acquistare alla fine dell'evento

Generico 07 Sep 2026

Il valore di una tradizione non si misura soltanto nella bellezza che sa generare, ma nel sentimento di appartenenza, di coesione sociale e di  solidarietà.

A Casorate Sempione la Festa di San Tito rappresenta esattamente questo: un abbraccio collettivo che prende forma attraverso migliaia di fiori di carta creati a mano con materiali di recupero, frutto di quasi tre anni di lavoro certosino da parte di pensionati, lavoratori e cittadini di ogni età che si sono organizzati e autotassati per abbellire il paese. Sabato 5 settembre la celebre manifestazione è stata inaugurata tra l’entusiasmo generale, allestendo le vie del borgo con capolavori artigianali destinati a rimanere all’aperto per dieci giorni.

Già al secondo giorno di festa, però, l’atmosfera di condivisione è stata incrinata da un episodio di inciviltà. Una delle creazioni (quella in foto) è stata infatti rubata da un ragazzo che, armato di cacciavite, ha staccato la decorazione e, dopo averla strappata, se l’è messa sotto il braccio allontanandosi. A testimoniare l’accaduto è stato un post su Facebook. Chi ha assistito alla scena pensava inizialmente si trattasse di un addetto alla manutenzione, ma poi si è reso conto di trovarsi di fronte a un furto vero e proprio, compiuto senza alcun rispetto per il lavoro dei numerosissimi volontari.

Un gesto che appare ancora più insensato se si pensa che tutte le decorazioni della festa possono essere regolarmente prenotate e poi acquistate una volta conclusa la manifestazione; chiunque ha la possibilità di portarsi a casa un ricordo e, al tempo stesso, di sostenere concretamente l’impegno di chi ha lavorato a lungo per questo evento.

Resta l’amarezza per un atto di egoismo che ferisce l’intera comunità casoratese, ma la risposta più forte rimane proprio la festa stessa: un patrimonio di mani, tempo e generosità che nessun gesto incivile potrà davvero scalfire.

Fiori, fede e cent’anni di storia: Casorate Sempione si stringe attorno alla Festa di San Tito

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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