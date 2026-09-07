A Casorate Sempione rubati alcuni fiori di carta della Festa di San Tito

Il valore di una tradizione non si misura soltanto nella bellezza che sa generare, ma nel sentimento di appartenenza, di coesione sociale e di solidarietà.

A Casorate Sempione la Festa di San Tito rappresenta esattamente questo: un abbraccio collettivo che prende forma attraverso migliaia di fiori di carta creati a mano con materiali di recupero, frutto di quasi tre anni di lavoro certosino da parte di pensionati, lavoratori e cittadini di ogni età che si sono organizzati e autotassati per abbellire il paese. Sabato 5 settembre la celebre manifestazione è stata inaugurata tra l’entusiasmo generale, allestendo le vie del borgo con capolavori artigianali destinati a rimanere all’aperto per dieci giorni.

Già al secondo giorno di festa, però, l’atmosfera di condivisione è stata incrinata da un episodio di inciviltà. Una delle creazioni (quella in foto) è stata infatti rubata da un ragazzo che, armato di cacciavite, ha staccato la decorazione e, dopo averla strappata, se l’è messa sotto il braccio allontanandosi. A testimoniare l’accaduto è stato un post su Facebook. Chi ha assistito alla scena pensava inizialmente si trattasse di un addetto alla manutenzione, ma poi si è reso conto di trovarsi di fronte a un furto vero e proprio, compiuto senza alcun rispetto per il lavoro dei numerosissimi volontari.

Un gesto che appare ancora più insensato se si pensa che tutte le decorazioni della festa possono essere regolarmente prenotate e poi acquistate una volta conclusa la manifestazione; chiunque ha la possibilità di portarsi a casa un ricordo e, al tempo stesso, di sostenere concretamente l’impegno di chi ha lavorato a lungo per questo evento.

Resta l’amarezza per un atto di egoismo che ferisce l’intera comunità casoratese, ma la risposta più forte rimane proprio la festa stessa: un patrimonio di mani, tempo e generosità che nessun gesto incivile potrà davvero scalfire.