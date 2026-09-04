A Casorate Sempione una delle nuove raffigurazioni di San Tito è dipinto da un ragazzo di 13 anni
Davide Casati, di Cardano al Campo, ha realizzato da solo il dipinto dentro una finestra murata di via Milano. Cantiere aperto a giugno e chiuso alla vigilia della decennale
Chi in questi giorni passa da via Milano, in pieno centro a Casorate Sempione, all’altezza dei civici 26 e 28, trova un’immagine di San Tito che fino a qualche mese fa non c’era. È dipinta dentro il vano di una finestra murata, misura 100 per 140 centimetri, ed è l’ultima arrivata tra le raffigurazioni del santo che stanno spuntando in paese in vista della festa.
La curiosità sta nella firma: l’autore è Davide, di Cardano al Campo, che di anni ne ha tredici. Ne compirà quattordici proprio nei giorni della festa.
«Il cantiere era partito a giugno – racconta il padre -, poi si è fermato per il caldo di luglio e per le vacanze di agosto, ed è stato chiuso pochi giorni fa. In tutto sei mattinate intere di lavoro. Nessuno lo ha aiutato: il ragazzo ha lavorato da solo, prendendo spunto da un’immagine trovata in rete e seguendo le indicazioni del parroco». A segnalare il dipinto è stato il padre, Luca Casati, che racconta di un figlio che «già a sei anni faceva disegni spettacolari».
Il tempismo non è casuale. Da sabato 5 settembre Casorate Sempione vive la Festa decennale di San Tito, in programma fino al 15 settembre in un’edizione doppiamente speciale: cento anni dalla prima edizione del 1926 e milleseicento dal martirio del santo, avvenuto nel 426. Un paese che per dieci giorni si copre di fiori di carta fatti a mano, e che quest’anno ha anche un San Tito in più, dipinto da un tredicenne.
Quella del giovane Davide non è l’unica opera comparsa in occasione di san Tito, sono in tantissimi i volontari e gli artisti che si sono rimboccato le maniche in queste settimane e mesi per la preparazione del grandioso evento.
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