A Cassano Magnago la Bcc raddoppia l’impegno: inaugurata la nuova sede della filiale

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate rafforza la propria presenza a Cassano Magnago inaugurando la nuova sede della filiale cittadina. Gli spazi di via San Giulio, operativi già da luglio ma festeggiati mercoledì 9 settembre, rappresentano un segnale in controtendenza rispetto alla chiusura degli sportelli bancari. Una scelta di continuità e radicamento che trova forza nei numeri: oltre 1.200 clienti, 132 soci e un prodotto bancario lordo salito a 77 milioni di euro, registrando un incremento del 13,6% nell’ultimo anno.

Il taglio del nastro e le voci del territorio

All’inaugurazione hanno preso parte i vertici dell’istituto di credito insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo sportivo e del tessuto associativo. Tra gli interventi, il presidente della Bcc Roberto Scazzosi ha ribadito la centralità della relazione umana nell’attività creditizia.

«Questa nuova sede dice in maniera molto concreta che cosa intendiamo quando parliamo di banca del territorio – il commento di Roberto Scazzosi, presidente della Bcc –. In una fase nella quale la presenza fisica delle banche tende a ridursi, noi continuiamo a investire nelle filiali perché crediamo che la tecnologia, che è indispensabile e sulla quale investiamo molto, non possa sostituire il valore della relazione. Una banca di comunità deve esserci: con le persone, con le famiglie, con le imprese e con tutte le realtà che fanno vivere un territorio. A Cassano Magnago siamo presenti da 22 anni e questa nuova casa rappresenta la volontà di esserci ancora di più e ancora meglio».

Un segnale apprezzato dall’amministrazione cittadina, che ha evidenziato il valore strategico di questa scelta per il tessuto locale.

«Come comunità ringraziamo per il coraggio che avete – le parole di Pietro Ottaviani, sindaco di Cassano Magnago –», sottolineando il fecondo rapporto costruito negli anni tra la banca e la città e il valore di una presenza che continua a tradursi in vicinanza e sostegno alle realtà cassanesi.

Alla cerimonia erano presenti anche Ivan Basso, due volte vincitore del Giro d’Italia, Alessandro Zanovello, presidente della Proger Cassano Magnago di pallamano fresca del titolo italiano, e il parroco don Andrea Ferrarotti.

I numeri della crescita e l’organizzazione

Presente sul territorio cassanese dal 2004, la filiale si inserisce nell’area Malpensa della Bcc, una delle tre articolazioni territoriali dell’istituto insieme a Varese e all’Altomilanese. L’investimento sui nuovi locali punta a migliorare la fruibilità dei servizi e la consulenza a famiglie e imprese.

«Cassano Magnago è una filiale che sta crescendo e i risultati raggiunti testimoniano la qualità del rapporto costruito negli anni – la spiegazione di Roberto Solbiati, direttore generale della Bcc –. Il trasferimento in una sede più moderna e funzionale non è quindi soltanto un intervento sugli spazi, ma un investimento sulla capacità di offrire una consulenza sempre più completa e di accompagnare famiglie e imprese nelle loro scelte. La crescita del 13,6% registrata nell’ultimo anno ci dice che questo rapporto di fiducia è forte e ci spinge a continuare a investire».

Un concetto ribadito dai responsabili di area e di filiale, che gestiscono il contatto quotidiano con il pubblico.

«È nelle filiali che ogni giorno costruiamo concretamente il nostro rapporto con famiglie, imprese, commercianti, artigiani, associazioni e realtà sociali – il sottolineare di Giovanni Masullo, responsabile dell’area Malpensa –. I nuovi spazi ci permettono di farlo in condizioni ancora migliori, mantenendo al centro l’ascolto e la relazione personale».

A fare gli onori di casa è stato Alessandro Barbaro, responsabile della filiale, insieme alla squadra operativa della sede.

Vicinanza al sociale e radici storiche

Durante il momento inaugurale, dopo la benedizione del parroco don Andrea Ferrarotti, la Bcc ha consegnato un contributo alla parrocchia e all’Associazione Familiari Persone Disabili di Cassano Magnago, Onlus attiva dal 1989 e guidata da Marcello Crespan. L’associazione vanta un legame storico con la banca, essendo titolare del conto numero 2 della filiale locale.

«Essere titolari del conto numero 2 dice già molto della storia che condividiamo con questa filiale – il ricordo di Marcello Crespan, presidente dell’Associazione Familiari Persone Disabili –», ringraziando la banca per l’attenzione costante sostenuta fin dall’apertura dello sportello.

L’iniziativa richiama le origini della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, fondata nel 1897 come Cassa Rurale nell’ambito del cattolicesimo sociale.

«Ventidue anni di presenza a Cassano Magnago significano soprattutto ventidue anni di relazioni – la conclusione di Roberto Scazzosi, presidente della Bcc –. La nuova sede non cancella questa storia, ma le dà uno spazio nuovo nel quale continuare. Per noi investire in una filiale significa investire nella comunità che la circonda. Ed è proprio questo il senso del Credito Cooperativo: crescere insieme ai territori, restituendo loro una parte del valore che ogni giorno contribuiscono a creare».