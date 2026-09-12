A Cassano Magnago torna l’Oktoberfest: il Maggiolone celebra la decima edizione

L’autunno si apre con uno degli appuntamenti più attesi al Maggiolone Social Park di Cassano Magnago. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre torna l’Oktoberfest, che quest’anno raggiunge un traguardo importante: la 10ª edizione. Tre giorni dedicati alla tradizione bavarese, tra boccali di birra, specialità gastronomiche, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle feste del territorio, che per l’occasione mette a disposizione 1.600 metri quadrati di tensostruttura coperta, permettendo di vivere l’evento anche in caso di pioggia. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Birra bavarese e cucina tipica

Grande protagonista sarà naturalmente la birra Paulaner, storico marchio bavarese con una tradizione che risale al 1634, servita alla spina durante tutto il weekend. Ad accompagnarla ci sarà un menù dedicato ai sapori della cucina tedesca e mitteleuropea. Si parte dai classici Bretzel, per proseguire con canederli al burro con speck, spätzel verdi con burro e speck, gnocchi ai formaggi e pasta al pomodoro. Tra i secondi non mancheranno würstel e crauti, patate al cartoccio in stile bavarese, stufato di cervo con polenta, polletto intero al forno con patatine, goulash con patate e l’immancabile stinco di maiale al forno con patate. A completare il menù, patate al forno, crauti e patatine fritte, oltre a strudel e panna cotta al caramello per il dessert.

Tre serate di musica

Il programma musicale accompagnerà tutte le serate dell’Oktoberfest, con appuntamenti a partire dalle 21.30. Venerdì 18 settembre, alle 22, spazio alla musica bavarese live con The McChicken Party Band, per una serata all’insegna della festa e delle atmosfere tipiche dell’Oktoberfest. Sabato 19 settembre sarà invece protagonista il rock con Remember Nautilus, accompagnato dal djset rock di Neuro MGM Rock, sempre dalle 22. A chiudere la decima edizione, domenica 20 settembre, sarà Sensazione Vasco, tribute band dedicata a Vasco Rossi, in concerto alle 22.

Un Oktoberfest pensato anche per le famiglie

Non solo birra e musica. Per tutto il weekend il Maggiolone Social Park proporrà anche diverse attività dedicate al pubblico più giovane e alle famiglie, con area bimbi, tappeti elastici, tiro a segno e giochi per tutte le età. L’ampia area coperta consente inoltre di vivere la manifestazione in tranquillità anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

Prenotazioni consigliate

Il servizio di ristorazione sarà esclusivamente al tavolo e, vista la disponibilità limitata dei posti, gli organizzatori consigliano di prenotare in anticipo. È possibile prenotare compilando il modulo online:

https://forms.gle/K5zNXp2X1gMeStFv8 oppure chiamando o scrivendo su WhatsApp al 349 538 2384.

Disponibile anche il servizio take away.Informazioni

Oktoberfest 2026 – 10ª edizione

18, 19 e 20 settembre 2026

Maggiolone Social Park – Area Feste, Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA)

Orari: Venerdì 19.00-1.00, Sabato 19.00-1.00, Domenica 12.00-15.00 e 19.00-24.00

Ingresso gratuito. Evento al coperto anche in caso di maltempo. Per informazioni e prenotazioni: 349 538 2384. Un intero weekend per brindare all’arrivo dell’autunno e festeggiare insieme un traguardo importante: dieci edizioni di Oktoberfest al Maggiolone Social Park.