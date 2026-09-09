A Castello Cabiaglio arriva Olisticabiaglio Festival, una giornata dedicata al benessere

Una giornata per rallentare, respirare e ritrovare il proprio ritmo naturale. È questo lo spirito con cui nasce Olisticabiaglio Festival, il nuovo evento di domenica 20 settembre dedicato al benessere, in programma domenica 20 settembre 2026 a Castello Cabiaglio.

Promosso dalla collaborazione tra A.S.D. IL LABORATORIO di Varese e l’Associazione Il Bosco Verde APS, e con il patrocinio del Comune di Castel Cabiaglio, il festival nasce con l’obiettivo di offrire una giornata gratuita ed aperta a tutti, in cui sperimentare pratiche dedicate al benessere psicofisico e riscoprire il valore della lentezza e della relazione con l’ambiente naturale.

Per l’intera giornata il borgo ospiterà un ricco programma di attività, tra cui lezioni di hatha yoga, yoga dinamico e ashtanga, meditazione, qi gong, pilates, bagni armonici con campane tibetane, trattamenti olistici, laboratori e attività dedicate ai bambini.

Accanto alle esperienze pratiche sarà presente un’ area espositiva con realtà del territorio impegnate nella promozione del benessere naturale, dell’artigianato e delle discipline olistiche, oltre a un’ area food e possibilità di pranzo con opzioni vegetariane, vegane e prodotti a filiera corta in collaborazione con Zona Franca.

«Viviamo in una società che ci chiede continuamente di accelerare. Con Olisticabiaglio Festival vogliamo invece offrire uno spazio in cui fermarsi, respirare e dedicare del tempo a sé stessi, immersi nella natura e in un clima di condivisione», spiegano gli organizzatori.

L’ evento è rivolto sia a chi pratica già discipline olistiche sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a queste esperienze in un contesto accogliente e accessibile.

Il programma completo delle attività è disponibile sul sito web dell’evento. Le pratiche sono gratuite ed aperte a tutti, ma la registrazione è gradita.

Tutti gli eventi si terranno a Castello Cabiaglio, presso la sala Polivalente, la Biblioteca e la Chiesa di San Carlo (sconsacrata).