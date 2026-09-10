A Cislago è il weekend della Festa della Massina, due giorni tra musica, sport e tradizioni
Sabato 12 e domenica 13 settembre un ricco programma tra gastronomia, musica, sport, appuntamenti religiosi e intrattenimento
Torna a Cislago la Festa della Massina, tradizionale appuntamento di fine estate organizzato dall’Oratorio di San Giulio, che sabato 12 e domenica 13 settembre animerà la frazione con musica, sport, iniziative religiose e intrattenimento.
Si parte sabato 12 settembre
L’apertura della festa è prevista sabato alle 19, con l’apertura del bar e dello stand gastronomico, dove sarà possibile gustare i piatti della tradizione.
Alle 20 spazio al “Mercatino del cuore”, dedicato agli oggetti a cui dare una nuova vita, mentre contemporaneamente prenderanno il via due momenti di gioco: il “Gioco del Coniglio 2.0” e “Indovina il Peso del Cesto”, una sfida all’ultimo grammo.
Dalle 21 la serata entrerà nel vivo con Patrizio & Patrizia, che proporranno musica e balli per coinvolgere il pubblico, tra canzoni revival, liscio, latino americano, balli di gruppo e brani di successo. Il programma conferma quindi una formula che punta sulla partecipazione e sulla convivialità.
Domenica il cuore della festa
La giornata di domenica 13 settembre si aprirà alle 10 con la Messa solenne. Alle 11 spazio invece allo sport con l’esibizione dell’Asd Cistellum Judo Karate, con gli atleti cislaghesi impegnati in una dimostrazione dedicata alla disciplina e alla pratica del karate.
Nel pomeriggio, alle 16.30, sono in programma i Vespri e la processione per le vie del paese, accompagnata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Cislago.
Alle 17.45 sarà invece protagonista la danza con il Gens D’Ys Show, esibizione dell’Accademia Danze Irlandesi Gens D’Ys.
La festa proseguirà poi in serata: alle 19 riaprirà lo stand gastronomico, alle 20 tornerà il gioco del Coniglio con premi e cesti alimentari e alle 21 riprenderà l’intrattenimento musicale con Patrizio & Patrizia.
La conclusione è prevista alle 23.30, quando saranno effettuate le estrazioni dei biglietti vincenti del concorso a premie del “Peso del Cesto”.
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