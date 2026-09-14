Comerio
A Comerio una delle ultime occasioni dell’anno per visitare la Serra Tropicale
Domenica 20 settembre nuova apertura con visita guidata alla Serra Tropicale di Comerio. L’appuntamento è alle 10.30 sulla Terrazza Belvedere. Ingresso libero con prenotazione
20 Settembre 2026
La stagione si avvia verso la conclusione e quella di domenica 20 settembre sarà con ogni probabilità una delle ultime occasioni del 2026 per visitare la Serra Tropicale di Comerio, ancora in splendide condizioni nonostante l’avvicinarsi dell’autunno.
L’Associazione Utopia Tropicale propone una nuova apertura con visita guidata, in programma alle 10.30, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle numerose specie custodite nella serra e di un piccolo angolo tropicale nel cuore del Varesotto.
Gli organizzatori non escludono uno o due ulteriori appuntamenti nel mese di ottobre, ma molto dipenderà dall’andamento delle temperature e dalle condizioni climatiche delle prossime settimane.
Quella di settembre rappresenta quindi un’occasione da non perdere per chi non ha ancora visitato la serra o desidera tornare ad ammirarne piante e fioriture prima della pausa stagionale.
La visita partirà dalla Serra Tropicale di Comerio – Terrazza Belvedere, in via Stazione 8 a Comerio.
L’ingresso è libero, con prenotazione.
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