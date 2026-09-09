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Tempo Libero

Cuasso al Monte

A Cuasso al Monte appuntamento con il Cinema sotto le stelle e il Milanese Imbruttito

Gemano Lanzoni sarà l’ospite speciale della serata di venerdì 11 settembre con la proiezione del film “Mollo tutto e apro un chiringuito”

Cinema sotto le stelle
Spettacoli

11 Settembre 2026

Venerdi 11 settembre ore 21,verrà proiettato il film “Mollo tutto e apro un chiringuito”. Special guest l’attore Germano Lanzoni, il signor Imbruttito.

Dalle 19.30 si potrà cenare con arrosticini e fritto misto. Il fritto misto solo su prenotazione
Per info e prenotazioni chiamare o scrivere su whatsapp al numero : 3472472767

Evento cinema gratuito
Cena a pagamento

Maggiori Informazioni

9 Settembre 2026

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di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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