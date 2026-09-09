Cuasso al Monte
A Cuasso al Monte appuntamento con il Cinema sotto le stelle e il Milanese Imbruttito
Gemano Lanzoni sarà l’ospite speciale della serata di venerdì 11 settembre con la proiezione del film “Mollo tutto e apro un chiringuito”
Venerdi 11 settembre ore 21,verrà proiettato il film “Mollo tutto e apro un chiringuito”. Special guest l’attore Germano Lanzoni, il signor Imbruttito.
Dalle 19.30 si potrà cenare con arrosticini e fritto misto. Il fritto misto solo su prenotazione
Per info e prenotazioni chiamare o scrivere su whatsapp al numero : 3472472767
Evento cinema gratuito
Cena a pagamento
9 Settembre 2026