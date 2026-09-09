“A fior di mani”, al Midec di Laveno un’opera collettiva dedicata all’inclusione

L’opera d’arte partecipata è stata realizzata in ceramica dagli ospiti della Fondazione Menotti Bassani ETS e guidata da Fabio Carnaghi

Associazione Amici del MIDeC e Premio MIDeC presentano domenica 20 settembre 2026, in occasione della Giornata Mondiale della malattia di Alzheimer, “a fior di mani”, opera partecipata a seguito del riconoscimento della Menzione conferita da Premio MIDeC 2025 ad ABRACADABRA, progetto sperimentale di inclusione attraverso un approccio artistico.

L’installazione site-specific ideata e seguita da ABRACADABRA a cura di Fabio Carnaghi è visibile fino al 30 ottobre 2026 presso Giardini del MIDeC. L’opera d’arte partecipata è stata realizzata in ceramica dagli ospiti della Fondazione Menotti Bassani ETS, Laveno Mombello e del Progetto Rughe ODV, Gavirate partecipanti ai laboratori specifici tenuti da Denis Imberti con la collaborazione di Sarah Dalla Costa ed Erika Chinaglia con il coinvolgimento di Cooperativa Sociale San Matteo e San Luigi, Asiago, Comunità alloggio Casa dei pini, Fontanelle di Conco, Centro Residenziale Giovanna Maria Bonomo, Fondazione OIC Onlus, Asiago, Centro Anziani Villa Aldina IPAB, Rossano Veneto, Istituto Comprensivo Statale “Patrizio Rigoni”, Asiago, Gruppo Abracadabra.

L’opera partecipata è frutto della Menzione “a fior di mani”, verso della poetessa Antonia Pozzi legata a Laveno per ascendenza paterna, da cui prende nome l’installazione ideata e progettata da ABRACADABRA (Denis Imberti e Stefano Tasca), vincitore della Menzione che Premio MIDeC dedica al valore inclusivo della ceramica partecipata a favore di soggetti fragili. Premio MIDeC desidera ringraziare per la collaborazione al progetto “a fior di mani” per la Fondazione Menotti Bassani ETS il Presidente Carlo Sironi, il Direttore Generale, Gianni Bianchi, la Referente degli educatori, Sabrina Giaretta, la Presidente di AMBA – Associazione Amici del Centro Menotti Bassani, Nerella Corazza.

Le mostre di Premio MIDeC vengono realizzate con Fondazione Comunitaria del Varesotto come maggior sostenitore e sono promosse da Associazione Amici del MIDeC in partenariato con Comune di Laveno Mombello, con il patrocinio di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, con il contributo degli sponsor tecnici Hotel De Charme Laveno, NCI – Nuova Ceramica Industriale, Bottega Costantini.

ABRACADABRA

a fior di mani

opera d’arte pubblica partecipata

degli ospiti di Fondazione Menotti Bassani ETS e Progetto Rughe ODV

a cura di Fabio Carnaghi

inaugurazione

domenica 20 settembre 2026, ore 11

20 settembre – 30 ottobre 2026

Giardini del MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico

Lungolago Perabò 5

Cerro di Laveno Mombello

Orari di apertura giovedì, venerdì, sabato, domenica 10.30 – 13.30 /14.30 – 17.30

www.premiomidec.it