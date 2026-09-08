A Gallarate le pratiche di residenza arrivano sull’app IO: aggiornamenti e notifiche in tempo reale

Da giovedì 10 settembre 2026 il Comune di Gallarate attiverà un nuovo servizio di comunicazione attraverso l’app IO, dedicato alle pratiche di residenza. I cittadini che hanno presentato una richiesta potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone aggiornamenti sullo stato di avanzamento della pratica.

L’Ufficio Anagrafe potrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali problematiche emerse durante l’istruttoria e fornire le indicazioni utili per affrontarle. L’obiettivo è rendere il procedimento più trasparente e comprensibile, riducendo l’incertezza e la necessità di telefonare o recarsi agli sportelli esclusivamente per chiedere informazioni.

Dichiarazione dell’Assessore Stefania Picchetti: «L’innovazione è davvero utile quando semplifica la vita delle persone. Con questo nuovo servizio vogliamo che sia l’informazione a raggiungere il cittadino. Chi presenta una pratica di residenza potrà sapere in tempo reale a che punto si trova e ricevere immediatamente una comunicazione qualora emerga una problematica. Significa offrire maggiore trasparenza, ridurre le attese e costruire un rapporto più diretto ed efficace tra il Comune e la cittadinanza».

L’app IO: un unico punto di accesso ai servizi pubblici

Per usufruire del servizio, l’Amministrazione invita chi non lo avesse ancora fatto a scaricare gratuitamente l’app IO, disponibile per smartphone e tablet. A chi utilizza già l’app si consiglia di verificare che sia aggiornata e che le notifiche siano attive. L’app IO rappresenta un punto di accesso unico e sicuro a numerosi servizi pubblici: permette di ricevere messaggi e comunicazioni personali dalle Pubbliche Amministrazioni, gestire scadenze e pagamenti e aggiungere al proprio Portafoglio digitale documenti come la Patente di guida e la Tessera Sanitaria, utilizzabile anche per mostrare il codice fiscale. È inoltre possibile aggiungere la Carta Europea della Disabilità.



Un percorso di innovazione già avviato

Il nuovo servizio si aggiunge alle numerose innovazioni già avviate dall’Amministrazione comunale per rendere i Servizi demografici più accessibili, efficienti e vicini alle esigenze delle persone. Tra queste rientrano il potenziamento del sistema di prenotazione degli appuntamenti, l’aumento delle disponibilità settimanali e degli orari di apertura al pubblico, nonché il progetto “CIE Facile”, che consente ai residenti di farsi scattare la fotografia direttamente dal personale comunale al momento del rilascio della Carta d’Identità Elettronica, risparmiando il costo delle fototessere. Sono stati inoltre introdotti l’avviso tramite SMS quando la CIE è disponibile per il ritiro presso gli uffici comunali, l’avviso della scadenza della carta d’identità, il rilascio dei certificati anagrafici anche presso l’URP e uno sportello prioritario dedicato alle persone con disabilità e alle donne in gravidanza. «Non si tratta di un intervento isolato, ma di una precisa scelta dell’Amministrazione. Stiamo portando avanti un percorso di modernizzazione dei Servizi demografici basato su azioni concrete: più appuntamenti, maggiore accessibilità agli uffici, strumenti capaci di far risparmiare tempo e, dove possibile, anche costi, oltre a un’attenzione particolare verso le persone con maggiori necessità. Il nostro obiettivo è offrire un servizio pubblico sempre più semplice, inclusivo e vicino ai bisogni reali dei cittadini», prosegue l’assessore Picchetti.

I prossimi sviluppi

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con l’attivazione, sempre attraverso l’app IO, di ulteriori servizi informativi riguardanti le consultazioni elettorali e di nuove comunicazioni personali da parte dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Elettorale. «Vogliamo fare progressivamente dell’app IO un canale stabile e riconoscibile di comunicazione tra il Comune e i cittadini», conclude l’assessore Picchetti. «Un canale immediato, affidabile e semplice da utilizzare, che si affiancherà agli altri strumenti già disponibili senza lasciare indietro nessuno».