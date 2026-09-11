A Gallarate torna “Spirto Gentil”: tre giorni di musica nel segno di Beethoven

Tre giorni di musica classica dedicati a Ludwig van Beethoven e alla sua capacità di parlare, attraverso le note, al cuore dell’uomo. Torna a Gallarate “Spirto Gentil – L’avventura dell’ascolto”, il festival nato da un’idea di Francesco Pasqualotto, promosso dal Centro Culturale Tommaso Moro, che dal 17 al 19 settembre raggiunge la sua quindicesima edizione.

Il titolo scelto per il 2026 è “Ludwig van Beethoven: il cuore dell’uomo”. Il programma propone tre appuntamenti, tutti ospitati nell’Aula Magna della Scuola Sacro Cuore di via Bonomi 4, in vista del bicentenario della morte del compositore tedesco, che ricorrerà nel 2027.

Ad aprire il festival, giovedì 17 settembre alle 21, sarà “Beethoven a Gerusalemme”, concerto-testimonianza con Lucia D’Anna Frej al violoncello e Francesco Pasqualotto al pianoforte, in una serata dedicata al ricordo di Giuliana Checchi.

D’Anna Frej, oltre all’attività concertistica, insegna violoncello all’Istituto “Magnificat” di Gerusalemme, realtà che anche negli anni più difficili ha continuato a riunire docenti e studenti cristiani, ebrei e musulmani. La serata avrà una doppia anima: quella propriamente musicale, con l’esecuzione della Sonata op. 5 n. 2 e delle Variazioni WoO 46 di Beethoven, e quella della testimonianza. La musicista racconterà infatti quale ruolo abbia avuto la musica nel mantenere e riscoprire una dimensione di umanità in un contesto segnato dal conflitto.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 18 settembre alle 21 con “Giro in Europa”, concerto affidato ai maestri della Scuola Pentagramma al Centro, coordinati dalla direttrice Matilde Grossoni. Sarà un viaggio attraverso differenti culture musicali europee. La stessa scuola, spiegano gli organizzatori, nacque dopo la prima edizione di Spirto Gentil con l’obiettivo di dare continuità alla proposta musicale ed educativa del festival.

La chiusura, sabato 19 settembre alle 18, sarà affidata a Filippo Gamba con un concerto straordinario per pianoforte. Vincitore del Concorso Internazionale Géza Anda, Gamba ha dedicato una parte importante della propria carriera allo studio di Beethoven. A Gallarate proporrà le Bagatelle op. 33 e op. 119, pagine meno frequentate del compositore, accostandole alle Fantasie op. 116 di Johannes Brahms, autore che guardò a Beethoven come a uno dei suoi grandi modelli.

Tutti gli appuntamenti del festival si terranno nell’Aula Magna della Scuola Sacro Cuore di Gallarate. L’ingresso è libero.