A Gavirate il ciclismo abbraccia il sociale all’Alzheimer Fest

Il lungolago di Gavirate ha fatto da cornice a una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà in occasione dell’Alzheimer Fest, la manifestazione promossa dall’associazione Progetto Rughe ODV. L’evento ha visto la partecipazione attiva dell’associazione Ciclovarese, che ha portato sulle sponde del lago di Varese un raduno cicloturistico e un’esposizione dedicata alla storia delle due ruote, contribuendo a far vivere ai partecipanti un appuntamento dal profondo valore sociale.

Il raduno sul lungolago e i numeri dell’iniziativa

Alla chiamata degli organizzatori hanno risposto 81 appassionati di pedalata provenienti da diverse province della Lombardia e del Piemonte. Alla manifestazione si è unita anche una rappresentanza di ciclisti arrivati dalla Liguria, che ha approfittato del soggiorno nel territorio varesotto per condividere lo spirito dell’iniziativa. Tra le tante società presenti, la coppa principale è andata alla compagine piemontese del team Funtos Bike di Verbania, sbarcata a Gavirate con nove tesserati e vincitrice del Trofeo Ciclovarese.

Impegno nel sociale e valorizzazione del territorio

L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per coniugare l’attività motoria con la sensibilizzazione della comunità. «Per noi è un piacere essere presenti attivamente sul territorio con iniziative che hanno un coinvolgimento nel sociale – i dirigenti di Ciclovarese – momenti che fanno parte dei nostri obiettivi, così come la promozione del territorio e il supporto al ciclismo giovanile».

La mostra storica e i prossimi appuntamenti sul territorio

Accanto alla pedalata, l’iniziativa “Il Borgo della Memoria” ha proposto una mostra di fotografie storiche dedicate al mondo del ciclismo, riscuotendo una calorosa partecipazione di pubblico. L’allestimento fotografico tornerà a essere proposto a Gavirate il prossimo 19 settembre in occasione dell’evento “Aspettando la Tre Valli Varesine”, che vedrà anche una sezione pedalata con partenza e arrivo nel centro cittadino.

Le iniziative promozionali di Ciclovarese proseguiranno anche nel corso del periodo autunnale con nuovi raduni cicloturistici: la società sarà presente domenica 11 ottobre a Gavirate per la Festa della Zucca e il 25 ottobre a Caldana di Cocquio Trevisago nell’ambito dell’Ottobre Caldanese.