A Gavirate una mattina gratuita per imparare la difesa personale aperta a ragazzi e adulti

Sabato 19 settembre appuntamento col laboratorio gratuito dell’Accademia dello Sport Varesina. L’iniziativa è aperta ai partecipanti dagli 11 anni in su e si svolgerà presso la palestra delle ex scuole elementari di Oltrona

Un’occasione per avvicinarsi alle tecniche di difesa personale, sviluppando maggiore consapevolezza, sicurezza e capacità di gestione delle situazioni di difficoltà. È questo l’obiettivo del laboratorio di difesa personale promosso dall’Accademia dello Sport Varesina a Gavirate, in programma sabato 19 settembre, dalle 9:30 alle 12:30.

L’appuntamento è rivolto a ragazzi e adulti a partire dagli 11 anni e la partecipazione è completamente gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3885864910.

Durante la mattinata i partecipanti potranno avvicinarsi ai principi della difesa personale attraverso un’attività pratica pensata per aumentare l’attenzione, la prontezza e la capacità di reagire in maniera appropriata di fronte a situazioni potenzialmente critiche.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – vuole inoltre promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza personale, offrendo ai partecipanti strumenti utili e maggiore fiducia nelle proprie capacità».

Il laboratorio è organizzato dall’Accademia dello Sport Varesina ed è condotto dall’istruttore Stefano Gallucci. Il progetto è patrocinato dai Comuni di Gavirate, Cittiglio, Cocquio-Trevisago e Varese.