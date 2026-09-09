Varese News

Tempo Libero

Gavirate

A Gavirate una mattina gratuita per imparare la difesa personale aperta a ragazzi e adulti

Sabato 19 settembre appuntamento col laboratorio gratuito dell’Accademia dello Sport Varesina. L’iniziativa è aperta ai partecipanti dagli 11 anni in su e si svolgerà presso la palestra delle ex scuole elementari di Oltrona

Versus, corso di difesa personale
Sport

19 Settembre 2026

Un’occasione per avvicinarsi alle tecniche di difesa personale, sviluppando maggiore consapevolezza, sicurezza e capacità di gestione delle situazioni di difficoltà. È questo l’obiettivo del laboratorio di difesa personale promosso dall’Accademia dello Sport Varesina a Gavirate, in programma sabato 19 settembre, dalle 9:30 alle 12:30.

L’appuntamento è rivolto a ragazzi e adulti a partire dagli 11 anni e la partecipazione è completamente gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3885864910.

Durante la mattinata i partecipanti potranno avvicinarsi ai principi della difesa personale attraverso un’attività pratica pensata per aumentare l’attenzione, la prontezza e la capacità di reagire in maniera appropriata di fronte a situazioni potenzialmente critiche.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – vuole inoltre promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza personale, offrendo ai partecipanti strumenti utili e maggiore fiducia nelle proprie capacità».

Il laboratorio è organizzato dall’Accademia dello Sport Varesina ed è condotto dall’istruttore Stefano Gallucci. Il progetto è patrocinato dai Comuni di Gavirate, Cittiglio, Cocquio-Trevisago e Varese.

Organizzato da

9 Settembre 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.