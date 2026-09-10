A Germignaga torna la Giornata Luinese della prevenzione: focus sulla cura del paziente complesso
SAabato 19 settembre si parlerà di rischio cardiovascolare, BPCO, sindrome cardionefrometabolica, patologie epatiche, scompenso cardiaco e vaccinazioni
Sabato 19 settembre all’Ex Colonia Elioterapica di Germignaga torna la Giornata Luinese della Prevenzione, giunta alla sua terza edizione. L’appuntamento sarà dedicato alla prevenzione e alla gestione delle principali patologie dell’area medica, con particolare attenzione ai pazienti anziani e con più patologie.
Il tema scelto per l’edizione 2026 è “To know is not enough — to act”: conoscere non basta, occorre trasformare le evidenze scientifiche e le linee guida in decisioni concrete per la cura dei pazienti.
Il programma prevede tavole rotonde, interventi di esperti e la discussione di casi clinici ispirati alla pratica quotidiana. Una delle novità sarà l’utilizzo di casi di “real life” rappresentati attraverso avatar: i partecipanti potranno esprimersi sulle diverse scelte cliniche tramite televoto, confrontandosi poi con un esperto.
Numerosi i temi al centro della giornata: rischio cardiovascolare, BPCO, sindrome cardionefrometabolica, patologie epatiche, scompenso cardiaco e vaccinazioni. Spazio anche all’intelligenza artificiale e all’umanizzazione delle cure, con una riflessione sul rapporto tra innovazione tecnologica e attenzione alla persona.
La giornata si concluderà con un momento dedicato alla voce dei pazienti e con l’esplorazione, condotta da Barbara Zanetti, di un saggio-racconto scritto dal dottor Stefano Rausei.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.