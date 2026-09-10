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A Germignaga torna la Giornata Luinese della prevenzione: focus sulla cura del paziente complesso

SAabato 19 settembre si parlerà di rischio cardiovascolare, BPCO, sindrome cardionefrometabolica, patologie epatiche, scompenso cardiaco e vaccinazioni

Germignaga tour 2022 luoghi

Sabato 19 settembre all’Ex Colonia Elioterapica di Germignaga torna la Giornata Luinese della Prevenzione, giunta alla sua terza edizione. L’appuntamento sarà dedicato alla prevenzione e alla gestione delle principali patologie dell’area medica, con particolare attenzione ai pazienti anziani e con più patologie.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “To know is not enough — to act”: conoscere non basta, occorre trasformare le evidenze scientifiche e le linee guida in decisioni concrete per la cura dei pazienti.

Il programma prevede tavole rotonde, interventi di esperti e la discussione di casi clinici ispirati alla pratica quotidiana. Una delle novità sarà l’utilizzo di casi di “real life” rappresentati attraverso avatar: i partecipanti potranno esprimersi sulle diverse scelte cliniche tramite televoto, confrontandosi poi con un esperto.

Numerosi i temi al centro della giornata: rischio cardiovascolare, BPCO, sindrome cardionefrometabolica, patologie epatiche, scompenso cardiaco e vaccinazioni. Spazio anche all’intelligenza artificiale e all’umanizzazione delle cure, con una riflessione sul rapporto tra innovazione tecnologica e attenzione alla persona.

La giornata si concluderà con un momento dedicato alla voce dei pazienti e con l’esplorazione, condotta da Barbara Zanetti, di un saggio-racconto scritto dal dottor Stefano Rausei.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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