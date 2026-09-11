A Giubiano torna la festa della parrocchia e festeggia i 25 anni di Mamballa

Una settimana intera per far vivere il rione varesino, ritrovarsi e fare comunità. Dal 13 al 21 settembre il quartiere di Giubiano a Varese torna ad animarsi con la tradizionale Festa Parrocchiale, che quest’anno sceglie come filo conduttore il tema “Un seme che diventa casa. Coltivare la Comunità per costruire il futuro“.

Un calendario fitto che intreccia la vita religiosa e i momenti di preghiera alle occasioni conviviali in oratorio, pensate per coinvolgere tutto il quartiere, dai bambini agli anziani.

Tra i momenti più attesi c’è senz’altro il ritorno del Mamballa, la storica caccia al tesoro in automobile per le strade di Varese che quest’anno soffia su venticinque candeline con l’edizione intitolata “Senza Senso”. L’appuntamento per gli equipaggi è per sabato 19 settembre dalle 18.30: una serata itinerante in città tra logica e indizi. Mentre per i lettori di Varesenews l’appuntamento è il 15 settembre: il racconto e le ultime istruzioni di Mamballa saranno raccontate durante la Materia del Giorno, in diretta Facebook, Youtube e sul nostro sito alle 16.

Tornando al programma della settimana, spazio allo sport con il torneo di pallavolo, alla cultura con la proiezione lunedì 14 del film “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo” introdotto dal critico cinematografico Silvio Pagliaro, e ai ricordi del rione: mercoledì 16 si ripercorreranno le storie del campeggio estivo dei bambini a Sottofrua, anticipati dalla cena “Gli gnocchi della don Gnocchi“. Non mancheranno la tombolata di venerdì 18, il torneo di burraco di beneficenza, lo spettacolo di magia per i più piccoli e i giochi di una volta.

Per tutta la durata della festa sarà attivo lo stand gastronomico con piatti tipici e serate a tema, dai pizzoccheri al risotto coi funghi porcini, fino al pesce fritto, alla polenta e alle grigliate. L’intero ricavato andrà a sostenere le spese della parrocchia.

Il programma completo giorno per giorno