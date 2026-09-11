A Giubiano torna la festa della parrocchia e festeggia i 25 anni di Mamballa
Dal 13 al 21 settembre il quartiere varesino torna ad animarsi attorno al tema «Un seme che diventa casa». In programma eventi per tutte le età, dalla caccia al tesoro automobilistica fino al cinema e allo stand gastronomico
Una settimana intera per far vivere il rione varesino, ritrovarsi e fare comunità. Dal 13 al 21 settembre il quartiere di Giubiano a Varese torna ad animarsi con la tradizionale Festa Parrocchiale, che quest’anno sceglie come filo conduttore il tema “Un seme che diventa casa. Coltivare la Comunità per costruire il futuro“.
Un calendario fitto che intreccia la vita religiosa e i momenti di preghiera alle occasioni conviviali in oratorio, pensate per coinvolgere tutto il quartiere, dai bambini agli anziani.
Tra i momenti più attesi c’è senz’altro il ritorno del Mamballa, la storica caccia al tesoro in automobile per le strade di Varese che quest’anno soffia su venticinque candeline con l’edizione intitolata “Senza Senso”. L’appuntamento per gli equipaggi è per sabato 19 settembre dalle 18.30: una serata itinerante in città tra logica e indizi. Mentre per i lettori di Varesenews l’appuntamento è il 15 settembre: il racconto e le ultime istruzioni di Mamballa saranno raccontate durante la Materia del Giorno, in diretta Facebook, Youtube e sul nostro sito alle 16.
Tornando al programma della settimana, spazio allo sport con il torneo di pallavolo, alla cultura con la proiezione lunedì 14 del film “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo” introdotto dal critico cinematografico Silvio Pagliaro, e ai ricordi del rione: mercoledì 16 si ripercorreranno le storie del campeggio estivo dei bambini a Sottofrua, anticipati dalla cena “Gli gnocchi della don Gnocchi“. Non mancheranno la tombolata di venerdì 18, il torneo di burraco di beneficenza, lo spettacolo di magia per i più piccoli e i giochi di una volta.
Per tutta la durata della festa sarà attivo lo stand gastronomico con piatti tipici e serate a tema, dai pizzoccheri al risotto coi funghi porcini, fino al pesce fritto, alla polenta e alle grigliate. L’intero ricavato andrà a sostenere le spese della parrocchia.
Il programma completo giorno per giorno
- Domenica 13 settembre
- Ore 8.00 e 10.15: Sante Messe (quella delle 10.15 in streaming sul canale YouTube della Comunità Pastorale).
- Ore 15.00: Torneo di pallavolo a squadre.
- Lunedì 14 settembre
- Ore 20.45: Proiezione del film «Lunana – Il villaggio alla fine del mondo» con il critico Silvio Pagliaro.
- Martedì 15 settembre
- Ore 15.30: Preghiera per ammalati e anziani.
- Mercoledì 16 settembre
- Ore 19.15: Cena «Gli gnocchi della don Gnocchi».
- Ore 21.00: Proiezione del video sulla vacanza estiva dei bambini a Sottofrua.
- Giovedì 17 settembre
- Ore 16.45: Benedizione degli zainetti per i ragazzi del catechismo e merenda.
- Ore 18.30: Fasi finali del torneo di pallavolo.
- Venerdì 18 settembre
- Ore 19.00: Animazione, truccabimbi e cena.
- Ore 21.00: La grande tombolata familiare.
- Sabato 19 settembre
- Ore 14.30: Torneo di burraco di beneficenza.
- Ore 18.30: Partenza della XXV edizione del Mamballa («Senza Senso»).
- Ore 18.30: Musica dal vivo con i «Pa-Parini» (cover pop-rock).
- Ore 20.30: DJ set con «La Maka» (dance 70-2000, liscio e balli di gruppo).
- Domenica 20 settembre
- Ore 8.00 e 10.15: Sante Messe.
- Ore 11.00: Animazione per bambini.
- Ore 12.00: Pranzo comunitario.
- Ore 15.30: Merenda insieme.
- Ore 16.00: Spettacolo del Mago Robik.
- Ore 18.00: Musica con Pino Desogus.
- Ore 19.00: Apericena conclusivo.
- Ore 20.00: Premiazione della caccia al tesoro Mamballa.
- Lunedì 21 settembre
- Ore 21.00: Santa Messa conclusiva in memoria dei defunti della parrocchia.
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