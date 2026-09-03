A Induno Olona arriva “Sport & Fun”, una giornata per provare discipline e conoscere le associazioni

Una giornata per conoscere da vicino le realtà sportive del territorio, provare nuove discipline e incontrare associazioni impegnate nella salute, nella prevenzione e nel volontariato. Domenica 6 settembre, dalle 10 alle 18, al Centro Sportivo “F. Maroni” di via Olimpiade a Induno Olona, va in scena la prima edizione di “Induno Olona – Sport & Fun”, la Festa dello Sport aperta a bambini, ragazzi e adulti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Induno Olona e con il patrocinio di ATS Insubria. Saranno presenti 13 realtà sportive del territorio e quattro associazioni: Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio, Protezione Civile Piambello, Avis Valceresio e Andos Comitato di Varese.

Sport da vedere e da provare

Durante la giornata sarà possibile assistere a dimostrazioni e partecipare direttamente alle attività proposte nei diversi spazi del centro sportivo. In programma calcio, pallavolo, basket, tennis, zumba, karate e judo.

Accanto alle discipline sportive troveranno spazio gli stand informativi delle associazioni, con attenzione ai temi della prevenzione, degli stili di vita sani e della solidarietà.

Per tutta la giornata sarà inoltre attivo uno stand gastronomico.

Il programma della Festa dello Sport

Gli stand delle associazioni sportive e del terzo settore saranno aperti dalle 10 alle 18. Dalle 10.30 alle 12 è prevista una camminata libera aperta a tutti, organizzata dal Gruppo Splügen e dal Gruppo di Cammino. La cerimonia istituzionale di chiusura è in programma tra le 17.30 e le 18.

Per calcio e volley, dalle 10 alle 11.45 spazio alle attività curate da APD Aurora, Olona Calcio&Vita e Real Induno; dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 15 toccherà alla pallavolo con Quasar Volley; dalle 15.15 alle 17.30 torneranno gli appuntamenti con il calcio.

Il Basket Valceresio proporrà attività e dimostrazioni dalle 15 alle 17.30.

Sui campi dedicati sono previsti tennis con APD Aurora, zumba con Quasar e Gymnic Club, karate con Tiger Club e judo con Gymnic Club.

L’ingresso e la partecipazione alle attività sono liberi e gratuiti. Per le prove pratiche è consigliato un abbigliamento sportivo.