A Lavena Ponte Tresa apre il primo asilo nido: “Se ne parlava da 50 anni”
Il nuovo servizio parte con 11 bambini iscritti. Il Comune contribuirà al pagamento delle rette, sostenendo parte dei costi per le famiglie. Il sindaco Massimo Mastromarino: "Un importante investimento per il futuro del paese"
È partito questa mattina, 1 settembre, per la prima volta a Lavena Ponte Tresa, il servizio di Asilo Nido. “Un servizio importante per le famiglie del nostro Paese, un grande impegno da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Asilo Infantile di Ponte Tresa, scrive il sindaco Massimo Mastromarino.
“Un grazie particolare all’Assessore Silvia Zocchi, a Francesca Magnaguagno e Stefania Di Cairano dei Servizi all’Istruzione, al Presidente Isa Fiordaliso e al Direttivo della scuola materna, alla Maestra Bea, che si mette in gioco in questa nuova avventura. Un importante investimento per il futuro del nostro paese. Se ne discuteva da 50 anni”, dice ancora Mastromarino.
I bambini iscritti sono 11: 9 a tempo pieno, 3 a tempo parziale.
La retta è di 700,00 euro per il tempo pieno: 450.00 a carico delle famiglie e 250 a carico del Comune.
La retta del tempo parziale è 500,00 e relativa ripartizione in proporzione dei costi a carico di Comune e famiglia.
Orari:
dalle 7,30 alle 8,30 pre-nido
dalle 8,30 alle 15,30 orario ordinario
dalle 15,30 alle 17,00 post-nido
Orario ridotto:
mattino dalle 7,30 alle 12,00
pomeriggio dalle 12,30 alle 17,00
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