A Lavena Ponte Tresa torna M.A.D. 21037: street art e live painting sul lungolago

Sabato 12 settembre il lungolago di Lavena Ponte Tresa torna a trasformarsi in un laboratorio di arte urbana a cielo aperto. Dalle 10 è in programma la settima edizione di M.A.D. 21037 – Muri Artistici Diffusi, la manifestazione promossa dal Comune insieme all’associazione culturale WgArt, con una giornata di live painting aperta ad artisti, giovani e pubblico. L’appuntamento rinnova un progetto che negli anni ha fatto del grande muro affacciato sul Lago Ceresio uno dei luoghi simbolo della street art in paese. Qui artisti della scena urbana locale e nazionale lavoreranno fianco a fianco, mentre ragazze e ragazzi potranno partecipare direttamente e sperimentare tecniche e linguaggi dell’arte urbana.

Il lungolago diventa una “hall of fame” della street art

Il muro lungo una delle passeggiate più frequentate da residenti e turisti è diventato nel tempo la “hall of fame” di M.A.D. 21037: uno spazio pubblico che cambia volto a ogni edizione, accogliendo stili, linguaggi e interpretazioni differenti. La giornata permetterà al pubblico non solo di osservare gli artisti al lavoro, ma anche di incontrarli e seguire dal vivo la nascita delle opere. Tra gli artisti annunciati per la settima edizione ci sono Sea Creative, Andrea Borse, Chiara Gualtieri, Vincenzo Gualtieri, Simone Giorgio, Matteo Pane, Giambattista Leoni, Martino Natuzzi, Fuzzilli, Davide Saibene, Famiglia Grassi, Comunità Mappamondo, Sten, Skizzo, GREG e Samuele Omati.

Alle 17 la presentazione del libro “Oltre lo spazio”

Il programma proseguirà alle 17 con la presentazione del libro “Oltre lo spazio. Strategie culturali per una nuova urbanità”, alla presenza di Sea Creative e di altri artisti che hanno preso parte al progetto negli anni. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sul rapporto tra cultura, creatività e trasformazione dello spazio urbano, uno dei temi che accompagnano M.A.D. fin dalla sua nascita.

«Questa esperienza ci ha permesso di dialogare con i giovani e di metterci in relazione con loro attraverso un linguaggio appropriato. I ragazzi si sono appropriati di spazi che hanno sentito loro, spazi che sono stati chiamati a rappresentare» spiega Valentina Boiotto, vicesindaco e assessore alla Cultura e alle Identità Locali.

Un progetto che coinvolge i giovani

M.A.D. nasce con l’obiettivo di portare l’arte fuori dai luoghi tradizionali e renderla accessibile e parte della vita quotidiana. Al centro del progetto c’è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, chiamate non soltanto ad assistere, ma a diventare protagoniste. Attraverso il live painting i partecipanti possono sperimentare tecniche e linguaggi, mettere alla prova la propria creatività e vivere lo spazio pubblico come luogo di incontro e partecipazione.

Il nome M.A.D., acronimo di Muri Artistici Diffusi, richiama proprio la presenza delle opere realizzate nel corso degli anni sui muri della città, mentre il numero 21037, codice di avviamento postale di Lavena Ponte Tresa, sottolinea il legame del progetto con il territorio.

La partecipazione dei giovani al live painting è aperta previa iscrizione. Per partecipare è possibile scrivere a info@wgart.it. Per informazioni è disponibile anche il numero 335 5860986.