A Laveno quattro giorni di festa tra barche, musica e tradizione, torna il Verbano Classic Festival

Quattro giorni di eventi, dodici concerti dal vivo, due regate con decine di barche classiche, un Palio marinaro, una parata lungolago, incontri culturali, artisti di strada e street-band, stand gastronomici con piatti della tradizione e molto altro.

Con questo ricco programma il Lago Maggiore torna a vestirsi a festa in occasione della seconda edizione del Verbano Classic Festival, in programma dal 3 al 6 settembre 2026 con un lungo fine settimana dedicato al lago e alle sue tradizioni.

Tra il porto antico, il lungolago e il museo delle Officine dell’Acqua i partecipanti potranno ammirare il fascino delle barche che tornano a navigare nel golfo, visitare gli spazi del museo, ma anche incontrare associazioni, storie della tradizione, figuranti in costume. E ancora, ascoltare musica dal vivo nelle piazze e godere di due concerti sull’acqua. Il Gredo, lo storico battello a vapore, durante il festival diventa un’eccezionale palcoscenico, mentre il gran finale è riservato alla Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno Mombello che si esibirà a bordo di una chiatta nel porto antico di Laveno.

L’apertura del festival è affidata all’incontro “Rotte di Navigazione”, un momento di confronto tra le associazioni e le realtà ospiti provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, dedicato al rapporto tra tradizione nautica, saperi e nuove generazioni.

Il cuore del festival resta la tradizione nautica: nella mattina di sabato e domenica si svolgeranno le due prove della XIV Verbano Classic Regatta, con la partecipazione di imbarcazioni d’epoca e classiche provenienti da diverse realtà italiane. Un’occasione per il pubblico per ammirare da vicino imbarcazioni che raccontano epoche, tecniche costruttive e tradizioni differenti e che, per un fine settimana, torneranno a navigare nelle acque del Verbano.

«Quest’anno il Verbano Classic Festival amplia i propri confini. Forte di oltre dieci anni di partecipazione ai più importanti festival marittimi europei, la Fondazione Officine dell’Acqua ha scelto di proporre anche in Italia la formula del festival marittimo internazionale – spiega Paolo Sivelli, presidente della Fondazione –. Quello organizzato sul Lago Maggiore è infatti l’unico festival italiano dedicato alla nautica, alle imbarcazioni e ai mestieri d’acqua. Delegazioni provenienti da tutta Italia hanno risposto al nostro invito: dalle imbarcazioni della laguna veneta alle barche da pesca del Tirreno, fino alle decine di imbarcazioni storiche che popolano il Verbano. Il festival è, e vuole continuare a essere, una grande festa per chi possiede e si prende cura di questi “pezzi” di storia galleggiante, per chi è curioso di scoprirli e per chi desidera semplicemente trascorrere del tempo in riva al lago, tra musica e piatti della tradizione come il risotto con il pesce persico».

Il festival è organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano, in partenariato con il Comune di Laveno Mombello, con il patrocinio di Regione Lombardia e FIBaS – Federazione Italiana Barche Storiche e il supporto della Camera di Commercio di Varese.

LA MUSICA INCONTRA IL LAGO TRA FOLK E CANTAUTORI

Ascoltare musica di qualità in scenari straordinari è uno degli elementi che caratterizzano il Verbano Classic Festival. Dalle Officine dell’Acqua al Porto Antico, passando per Piazza Matteotti e il rimorchiatore storico Gredo, ogni concerto diventa un’occasione per scoprire artisti e sonorità differenti in luoghi legati alla storia e all’identità di Laveno Mombello.

Si parte giovedì 3 settembre alle 21.00, alle Officine dell’Acqua, con la musica in Cambusa, punto d’incontro del Festival dove bere qualcosa, incontrare gli equipaggi e lasciarsi accompagnare dalle note.

Venerdì 4 settembre, dopo la conferenza inaugurale e l’incontro “Rotte di Navigazione”, il Festival entra nel vivo con l’aperitivo e la musica dal vivo alle Officine dell’Acqua. In serata a bordo del rimorchiatore storico Gredo, si esibirà Lurènz, cantautore verbanese che propone un folk nostrano e dialettale profondamente legato al territorio del Verbano-Cusio-Ossola.

In Piazza Matteotti, sarà poi la volta degli Eppò, gruppo di Bastia, Corsica, che reinterpreta la tradizione musicale dell’isola intrecciando i canti in lingua corsa con sonorità folk-rock e ritmi mediterranei.

La serata si concluderà alle 23.00, alle Officine dell’Acqua, dove Paolo Sax darà ritmo alla notte e accompagnerà il pubblico nell’atmosfera conviviale della Cambusa.

Sabato 5 settembre la festa continuerà dal mattino fino a tarda sera. Dopo il Palio delle Inglesine, la parata delle imbarcazioni, gli spettacoli sul lungolago e la prima prova della XIV Verbano Classic Regatta, alle 19.30 la musica tornerà protagonista a bordo del Gredo, nel Porto Antico, con Raffaè – Tributo a De André.

Il trio camuno, formato da Diego “Drama” Ghenzi alla voce, Mirela Isaincu al violino e alla voce e Marco Verni Fonteni al pianoforte e alla chitarra, condurrà il pubblico tra le parole, le immagini e le canzoni di Fabrizio De André, ripercorrendone il cammino artistico e umano.

Alle 21.00, in Piazza Matteotti, arriveranno I Luf, gruppo fondato nel 2000 da Dario Canossi e profondamente legato alla Val Camonica che unisce folk-rock, tradizione popolare e impegno sociale.

La giornata si chiuderà alle 23.00, alle Officine dell’Acqua, con un nuovo concerto degli Eppò, che riporteranno al Festival le voci e le sonorità mediterranee della Corsica.

A completare l’atmosfera saranno gli stand gastronomici, realizzati in collaborazione con la Pro Loco Laveno Mombello Cerro. Il Festival potrà così essere vissuto anche attraverso i sapori e la convivialità, assaggiando piatti del lago come il pesce in carpione, gli gnocchi al ragù di lago e il lavarello alla piastra.

Domenica 6 settembre, dopo la seconda prova della regata, la premiazione e l’aperitivo in Cambusa, il Festival si concluderà con un appuntamento speciale. Alle 19.00, nel Porto Antico, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno Mombello, nell’anno del 125º anniversario della fondazione, si esibirà a bordo di una chiatta ormeggiata sull’acqua. Un concerto suggestivo per salutare il Festival e regalare al pubblico un’ultima immagine da portare con sé.

Il Festival ospiterà inoltre delegazioni provenienti da diverse realtà italiane e internazionali: da Escale à Sète e Aventure Pluriel dalla Francia ad Arzanà da Venezia, dal Museo della Barca Lariana e ABIL – Associazione Barche in Legno dal Lago di Como a Vela Tradizionale dalla Spezia, Vela Classica del Garda e Le Vie del Tempo da Torino.

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UN FESTIVAL CHE RACCONTA LE PERSONE E LE TRADIZIONI

Durante il Festival saranno inoltre presenti gli stand delle associazioni, occasioni di incontro e confronto con realtà che custodiscono e tramandano culture, mestieri e storie legate all’acqua. Alle Officine dell’Acqua sarà inoltre possibile conoscere da vicino la nuova Scuola per Maestri d’Ascia, che prenderà il via nell’autunno 2026.

VERBANO CLASSIC FESTIVAL – IL PROGRAMMA 2026

Giovedì 3 settembre 2026

• 21: Musica in Cambusa

Venerdì 4 settembre 2026

• 17.00: Conferenza Inaugurale e Incontro “Rotte di Navigazione” – Officine dell’Acqua

• 18.30: Aperitivo e Musica dal vivo – Officine dell’Acqua

• 19.30: Concerto “Lurènz” sul rimorchiatore GREDO – Porto Antico

• 21.00: Concerto “Eppò” – Piazza Matteotti

• 23.00: Concerto Paolo Sax – Officine dell’Acqua

Sabato 5 settembre 2026

• 10.00: “Palio delle Inglesine” – Stand Associazioni – P.le Imbarco Traghetto

• 14.30: Parata delle imbarcazioni – Lungolago De Angeli

• 15.00: Artisti di Strada, Street Band e Rievocatori storici – Lungolago De Angeli / P.zza Europa

• 15.30: Prima prova XIV Verbano Classic Regatta

• 19.30: Concerto “Raffae’ – Tributo a De André” sul rimorchiatore GREDO – Porto Antico

• 21.00: Concerto “I Luf” – Piazza Mateotti

• 23.00: Concerto Eppò – Officine dell’Acqua

Domenica 6 settembre 2026

• 09.00: Seconda Prova XIV Verbano Classic Regatta

• 10.00: Stand Associazioni – P.le Imbarco Traghetto

• 12.30: Premiazione Regata e Aperitivo in Cambusa – Officine dell’Acqua

• 19:00: Concerto Filarmonica Giuseppe Verdi – Porto Antico

COME RAGGIUNGERE IL VERBANO CLASSIC FESTIVAL?

È possibile raggiungere il Verbano Classic Festival con un treno diretto da Milano Cadorna con le Ferrovie Nord Milano (circa 1,30 ore di percorrenza) fino alla stazione di Laveno Nord, distante 1 minuto a piedi dalla sede delle Officine dell’Acqua. Per chi arriva in auto sono disponibili numerosi parcheggi nelle vicinanze. Chi arriva in battello dalla sponda piemontese troverà l’ingresso delle Officine di fronte all’imbarco del traghetto, mentre chi sceglie di utilizzare la propria imbarcazione potrà usufruire dell’ormeggio gratuito presso il pontile di transito del Porto Antico di Laveno, distante 50 metri dalla sede dell’evento.