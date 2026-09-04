Leggiuno pensa alle elezioni 2027, in corsa l’ex sindaco Fantoni

In vista delle elezioni amministrative del 2027, a Leggiuno prende forma un nuovo progetto civico e moderato. A promuoverlo sono Davide Fantoni, ex vicesindaco uscito dall’attuale giunta, che annuncia la propria candidatura a sindaco, e Lorenzo Effigiati, indicato come possibile vicesindaco. Nella lettera che riceviamo e pubblichiamo, i due illustrano principi, priorità e obiettivi della proposta, dichiarandosi aperti al contributo di cittadini e associazioni.

In vista delle elezioni amministrative del Comune di Leggiuno previste per la primavera del 2027, è stato avviato un nuovo progetto politico-amministrativo di ispirazione civica e moderata, con l’obiettivo di costruire una proposta solida, credibile e attenta alle reali esigenze della comunità.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di Davide Fantoni e Lorenzo Effigiati, classe 1969 e 1998, che hanno scelto di mettere a disposizione della propria comunità non solo la passione e l’entusiasmo che li accomunano, ma anche l’esperienza e le competenze maturate in ambito professionale e amministrativo.

Fantoni, geologo e imprenditore, con esperienza amministrativa alle spalle e vicesindaco nel recente passato, si propone come candidato sindaco; Effigiati, con una consolidata esperienza nell’associazionismo e nella pubblica amministrazione (attualmente Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sangiano) si propone come vicesindaco.

Il progetto, avviato da qualche mese, si trova già in una fase di sviluppo significativa, grazie a un lavoro strutturato e a un confronto costante sui temi amministrativi. “Abbiamo iniziato da non molto tempo, ma con metodo e visione chiara: oggi possiamo dire di essere già a buon punto nella costruzione del progetto, pur ritenendo imprescindibile il contributo di tutti e di ciascuno. Programma e squadra sono in costruzione, ma vogliamo completarli ascoltando i cittadini e le associazioni”, dichiarano Fantoni ed Effigiati.

Alla base dell’iniziativa vi sono principi ben definiti: civismo e moderazione nei toni e nei comportamenti, valorizzazione delle competenze, rifiuto delle logiche di personalismi esasperati a favore di un confronto serio e concreto sui temi. Un approccio che si riflette anche nella volontà di costruire un laboratorio di idee e un gruppo di lavoro ampio, stabile e presente nel tempo, superando dinamiche episodiche legate esclusivamente alle scadenze elettorali.

L’attenzione ai contenuti rappresenta un elemento centrale del progetto: servizi ai cittadini, con particolare riferimento all’ambito sociale e scolastico; valorizzazione del turismo e delle attività economiche locali; gestione efficace dei servizi pubblici; ambiente e sviluppo sostenibile; maggiore attenzione alla cura e al decoro urbano, alla viabilità e all’ordinaria manutenzione; utilizzo consapevole della spesa pubblica; comunicazione chiara e trasparente verso la cittadinanza. Su questi temi si intende lavorare con continuità, anche valorizzando quanto di positivo già in essere. Un ruolo fondamentale è riconosciuto ai gruppi ed alle associazioni operanti sul territorio ed alla comunità pastorale, considerate il vero motore della comunità: l’obiettivo è rafforzarne il sostegno e costruire un rapporto sempre più sinergico con l’amministrazione comunale. Parallelamente, sarà centrale la valorizzazione del personale degli uffici comunali, ritenuto una risorsa strategica per garantire efficienza e qualità nei servizi.