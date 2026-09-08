A Luino Dancerfit cresce tra Brazuca Fitness, yoga e danza per tutte le età



Trasformare una passione in un progetto capace di creare benessere, socialità e nuove occasioni di incontro. È la storia di Dancerfit ASD, associazione nata nel 2023 e attiva nel Luinese, protagonista di una nuova puntata di “Soci All Time”, il podcast di Radio Materia realizzato in collaborazione con CSV Insubria. A raccontare il percorso dell’associazione è Enza Pezzillo, vicepresidente e insegnante dei corsi, che ha fondato Dancerfit insieme al marito Giovanni Campagna, presidente dell’associazione.

Una passione ripresa dopo una sfida personale

La storia di Dancerfit nasce da un percorso molto personale. Enza Pezzillo ha ballato per molti anni, prima di mettere in pausa questa parte della propria vita per dedicarsi alla famiglia e alla crescita dei tre figli. Nel 2022, dopo aver superato un importante problema di salute, ha deciso di rimettersi in gioco e riprendere un sogno che per anni era rimasto nel cassetto. Da quella scelta, sostenuta dal marito e dal resto della famiglia, è nata Dancerfit ASD. «Dopo quello che avevo vissuto ho sentito il bisogno di tornare a fare qualcosa che mi facesse stare bene e che potesse fare bene anche agli altri» racconta Enza Pezzillo, vicepresidente di Dancerfit ASD. Per lei, originaria di Napoli, riuscire a creare un’associazione in un territorio diverso da quello in cui è cresciuta ha rappresentato anche una conquista personale.

Dai bambini agli adulti, corsi per tutte le età

L’associazione ha sede legale a Brissago Valtravaglia e svolge le proprie attività soprattutto a Luino, nella palestra comunale delle scuole elementari, con lezioni il martedì e il venerdì. La proposta è ampia e comprende predanza per i più piccoli, danza moderna, yoga, yoga in gravidanza, pilates e Brazuca Fitness. Quest’ultima è una disciplina ideata dal brasiliano André Cruz che unisce danza e allenamento su ritmi brasiliani, afro, capoeira e maculelé. Le lezioni prevedono anche l’utilizzo di due bacchette di legno e coreografie semplici, pensate per essere accessibili a persone di età diverse. Al momento il gruppo è composto soprattutto da donne, dalle adolescenti alle partecipanti più adulte, ma Dancerfit punta ad allargare sempre di più la partecipazione.

Un’ora per lasciare fuori la frenesia

Per l’associazione, però, l’attività fisica non è soltanto esercizio. Uno degli obiettivi principali è creare uno spazio nel quale fermarsi, lasciare da parte per qualche ora la routine quotidiana e dedicare attenzione al proprio benessere fisico e mentale. Accanto ai corsi settimanali vengono organizzate anche lezioni gratuite e incontri dedicati a temi specifici, dalla mobilità ai disturbi legati alla schiena o alla cervicale. Ci sono poi eventi, manifestazioni, giornate fuori porta, concorsi e il saggio di fine anno, che rappresenta uno dei momenti più importanti per chi frequenta i corsi.

Il sogno di coinvolgere sempre più adolescenti

Uno degli obiettivi su cui Dancerfit vuole lavorare maggiormente riguarda i giovani. Per Enza Pezzillo, danza e sport possono diventare strumenti importanti per aiutare ragazze e ragazzi a esprimersi, acquisire fiducia e affrontare con maggiore consapevolezza una fase delicata come l’adolescenza. Il sogno è quindi quello di portare sempre più giovani in palestra e offrire loro uno spazio dove possano sentirsi liberi di mettersi alla prova senza pressioni. Nel frattempo l’associazione guarda anche a una possibile crescita sul territorio. Tra i progetti c’è infatti l’apertura di nuovi corsi anche a Grantola, dove sono in corso interlocuzioni per ampliare l’offerta. Dancerfit continua così il suo percorso tra danza, fitness e socialità, con l’idea che il movimento possa diventare non solo un’attività sportiva, ma anche un’occasione per stare meglio insieme.