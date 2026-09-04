A Luvinate torna la Festa del Bosco: due giorni tra sapori, natura e tradizioni

Sabato 12 e domenica 13 settembre l’appuntamento organizzato dall’Associazione Cacciatori del Poggio. In tavola selvaggina del Campo dei Fiori, tagliatelle al ragù di cervo, polenta e salamella di cinghiale. Gonfiabili gratuiti per i bambini

C’è un modo speciale per conoscere un territorio: camminarlo, viverlo e, perché no, assaporarlo. È con questo spirito che l’Associazione Cacciatori del Poggio organizza anche quest’anno la Festa del Bosco, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre a Luvinate, nella sede dell’associazione in via al Poggio 19.

Due giornate dedicate alla convivialità e alla scoperta di un patrimonio fatto di boschi, natura, tradizioni e sapori. Un appuntamento nato dalla volontà di mantenere vivo il legame con l’ambiente che da sempre accompagna la vita delle comunità ai piedi del Campo dei Fiori.

I sapori del bosco protagonisti a tavola

Uno dei cuori della festa sarà naturalmente la cucina. Protagonista la selvaggina del Parco Campo dei Fiori, proposta dai cacciatori dell’associazione attraverso alcune preparazioni legate alla tradizione gastronomica del territorio.

Nel menù ci saranno le tagliatelle al ragù di cervo, la polenta con il cervo, grande classico della cucina di montagna, e la salamella di cinghiale, insieme ad altri piatti tradizionali pensati per soddisfare gusti diversi.

La Festa del Bosco, però, non sarà soltanto un’occasione per sedersi a tavola. L’obiettivo è creare un momento di incontro e di condivisione, riscoprendo il territorio attraverso le persone che lo vivono e le tradizioni che continuano a raccontarlo.

Spazio anche alle famiglie: durante le due giornate saranno disponibili gonfiabili gratuiti per tutti i bambini, che potranno così divertirsi mentre i più grandi si godono l’atmosfera della festa.

Dietro ogni piatto, ricordano gli organizzatori, c’è infatti una storia: quella dei boschi del Campo dei Fiori, della cucina locale e di tradizioni che continuano a essere tramandate.

L’appuntamento con la Festa del Bosco è quindi per sabato 12 e domenica 13 settembre, nella sede dell’Associazione Cacciatori del Poggio, in via al Poggio 19 a Luvinate.

Associazione Cacciatori del Poggio L’Associazione Cacciatori del Poggio è nata con l’obiettivo di promuovere e tutelare il territorio del Parco Campo dei Fiori, valorizzando la cultura venatoria in un’ottica di rispetto dell’ambiente, gestione faunistica responsabile e convivenza con tutte le altre realtà che vivono e amano il bosco.

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