A Marnate la Sagra di Santa Croce con sport, musica e fuochi d’artificio

Da venerdì 11 a lunedì 14 settembre l’area delle scuole medie di viale Lombardia ospiterà la manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e lo stand gastronomico

Marnate si prepara a vivere quattro giorni di festa, musica, sport e tradizioni in occasione della Sagra di Santa Croce. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Marnate con il patrocinio del Comune, prenderà il via venerdì 11 e si concluderà lunedì 14 settembre nell’area delle scuole medie di viale Lombardia. Ad accompagnare la manifestazione ci sarà la prima edizione della Coppa Santa Croce, un torneo multisport che animerà il pomeriggio di sabato 12 settembre.

Per tutta la durata della festa sarà attivo lo stand gastronomico, pronto a soddisfare i palati dei visitatori ogni sera a partire dalle ore 19:00 e, nella giornata di domenica, anche a pranzo a partire dalle 12:00.

Tornei sportivi per la prima Coppa Santa Croce

La giornata di sabato 12 settembre vedrà lo sport in primo piano con l’apertura delle gare valide per la prima Coppa Santa Croce, in programma dalle ore 15:00 presso l’area delle scuole medie. Tre le discipline coinvolte nel torneo: il basket 3×3, il calcetto 5×5 e il doppio di tennis. Le iscrizioni restano aperte fino a giovedì 10 settembre. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Alessio al numero 349 305 5428.

Musica e spettacoli ogni sera

Ricco e variegato il programma di intrattenimento serale offerto dalla Pro Loco. Si parte venerdì 11 settembre alle ore 21:00 con la serata musicale affidata ai “Vandali”. Sabato 12 settembre, sempre alle 21:00, sarà la volta della musica dei “Blow”.

Domenica 13 settembre le attività per ragazzi prenderanno il via fin dal mattino, dalle ore 10:00, con l’Accademia Mini Pompieri dei Vigili del Fuoco, la presenza del pullman della Polizia di Stato e i mezzi della Protezione Civile. Nel pomeriggio, dalle 17:00, si terrà il karaoke per tutti, seguito alle 21:00 dal concerto delle “IWT – Italian Women Tribute”. La chiusura del lunedì 14 settembre proporrà la musica di DJ Luca Locatelli dalle 21:00 e lo spettacolo pirotecnico finale alle 22:45.

Il programma religioso della Parrocchia Sant’Ilario

Accanto agli appuntamenti festivi e ricreativi, la Parrocchia di Sant’Ilario promuove il tradizionale programma religioso legatissimo alla comunità. Giovedì 10 settembre alle 20:30 verrà celebrata la Santa Messa al cimitero in suffragio dei defunti. Domenica 13 settembre alle 11:15 si terrà la Messa Solenne.

Lunedì 14 settembre sarà dedicato alla Messa per gli ammalati e le persone anziane alle ore 15:00, mentre la sera alle 20:45 si svolgerà la solenne processione con la statua della Madonna del Rosario e la benedizione con la reliquia della Santa Croce.