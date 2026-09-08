Musica
A Materia una serata per scoprire “Così parlò Zarathustra” di Richard Strauss
Venerdì 11 settembre torna a Materia la rassegna “Racconti Sonori” di Officine Musicali Aps. Dario Monticelli guiderà il pubblico alla scoperta di “Così parlò Zarathustra”, uno dei più celebri poemi sinfonici di Richard Strauss,
Dopo la serata dedicata al canto collettivo di DoveSiCanta con Solevoci del 2 settembre, continua la nuova programmazione degli eventi musicali a Materia, lo spazio-libero di VareseNews in via Confalonieri 5 a Castronno. Il calendario della sede ospita appuntamenti ogni venerdì alle 21, spaziando dalla divulgazione della musica classica alle interviste dal vivo per la presentazione di artisti locali.
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Il venerdì 11 settembre segna il ritorno della rassegna Racconti Sonori, curata da Officine Musicali Apsi e guidata da Dario Monticelli. La proposta segue le serate incentrate su autori come la vita di Puccini o la parentesi estiva legata a Gershwin, proseguendo un percorso pensato per spiegare grandi pagine musicali attraverso un linguaggio pensato per tutti, appassionati e curiosi.
La serata si concentra su Così parlò Zarathustra, celebre poema sinfonico di Richard Strauss. L’incontro, dal titolo Strauss: alla fine dell’arcobaleno, comincia alle 21 e termina attorno alle 22:30, con la consueta possibilità di fermarsi con Monticelli per possibilità di ulteriori approfondimenti. L’ingresso resta gratuito con prenotazione tramite eventbrite.
Dario Monticelli accompagna i presenti lungo una sequenza di ascolti, esempi tecnici ed elementi biografici della produzione straussiana. La struttura della lezione divulgativa permette sia a chi frequenta abitualmente la musica classica sia ai semplici curiosi di approfondire l’opera in programma.