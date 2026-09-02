A Meride porte aperte al Museo dei fossili del Monte San Giorgio per le Giornate europee del patrimonio

Il Museo dei fossili del Monte San Giorgio apre gratuitamente al pubblico sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 9 alle 17, in occasione delle Giornate europee del patrimonio 2026. Due giornate tra paleontologia, visite guidate e attività per famiglie, con la possibilità di scoprire da vicino il percorso che porta un fossile dalla roccia fino alle sale del museo.

L’edizione 2026 delle Giornate europee del patrimonio è dedicata al tema “In pericolo?” e il museo di Meride partecipa proponendo un programma che mette al centro la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio naturale di eccezionale importanza.

Dal ritrovamento nella roccia alla conservazione in museo

L’iniziativa permette ai visitatori di conoscere più da vicino il delicato lavoro necessario per preparare, studiare e conservare i fossili. Un processo paziente che comincia con il reperto ancora racchiuso nella roccia e prosegue attraverso diverse fasi fino alla sua esposizione e tutela all’interno del museo.

Un’occasione per comprendere anche quanto lavoro scientifico si nasconda dietro i reperti che il pubblico incontra abitualmente nelle vetrine e quanto sia importante garantirne la conservazione nel tempo.

Una paleontologa al lavoro nel laboratorio

Uno degli appuntamenti principali è previsto sabato 12 settembre. Durante la giornata sarà infatti possibile osservare dal vivo una paleontologa impegnata nel laboratorio del Museo nella preparazione dei fossili.

I visitatori potranno così vedere direttamente tecniche, strumenti e attenzioni necessarie per liberare i reperti dalla roccia senza danneggiarli e prepararli per lo studio scientifico e la conservazione.

Visite guidate gratuite e attività per le famiglie

Sabato e domenica saranno inoltre organizzate brevi visite guidate gratuite a intervalli regolari, dedicate alla scoperta del museo e dei suoi reperti.

Non mancheranno le proposte rivolte ai più piccoli: durante entrambe le giornate sono previste attività didattiche gratuite pensate per bambini e famiglie, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla paleontologia attraverso un’esperienza accessibile e coinvolgente.

Ingresso libero per tutto il fine settimana

Il Museo dei fossili del Monte San Giorgio sarà aperto sabato 12 e domenica 13 settembre dalle 9 alle 17. L’ingresso è libero.

Anche le visite guidate e le attività didattiche sono gratuite. Per partecipare alle visite guidate non è richiesta una prenotazione anticipata: le iscrizioni vengono raccolte direttamente il giorno della visita presso la reception del museo.

Le giornate a porte aperte rappresentano quindi un’occasione per conoscere da vicino il patrimonio paleontologico del Monte San Giorgio e il lavoro quotidiano necessario per studiarlo, proteggerlo e trasmetterlo alle future generazioni.

Informazioni utili

Organizzatore: Museo dei fossili del Monte San Giorgio

Date: sabato 12 e domenica 13 settembre 2026

Orari: dalle 9.00 alle 17.00

Luogo: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride

Ingresso: libero

Visite guidate: gratuite, con prenotazione il giorno stesso alla reception del museo

Attività: visite guidate, attività didattiche per bambini e famiglie; sabato 12 settembre dimostrazione dal vivo di preparazione dei fossili con una paleontologa

Contatti e informazioni: Museo dei fossili del Monte San Giorgio