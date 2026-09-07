A Morazzone torna “Tante Care Cose”, il mercato di rigatterie e anticaglie a Casa Macchi

Sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 10 alle 18, Casa Macchi ospita una nuova edizione del mercato dedicato a rigatterie, antiquariato, modernariato e cultura del riuso

Sabato 12 e domenica 13 settembre Casa Macchi a Morazzone ospita una nuova edizione di “Tante Care Cose”, il mercato dedicato a rigatterie, antiquariato e modernariato. Dalle 10 alle 18 sarà possibile curiosare tra mobili, lampade, libri, stampe, porcellane, abiti, dischi, giochi antichi e oggetti d’epoca.

L’iniziativa, promossa dal FAI, riunisce una selezione di rigattieri e brocantes provenienti da diversi territori, con pezzi unici e oggetti destinati a trovare una seconda vita.

Antiquariato, modernariato e vinili

Tra gli espositori ci saranno realtà specializzate in vintage, design, modernariato e recupero creativo, con proposte che spaziano dall’Ottocento al Novecento. Non mancherà uno spazio dedicato alla musica con i vinili di All Time Tone Records, accompagnati da una selezione musicale suonata durante il mercato.

“Tante Care Cose” vuole essere anche un invito a riscoprire il valore degli oggetti quotidiani e la cultura del riuso, in sintonia con la storia stessa di Casa Macchi, dove arredi, fotografie, lettere e suppellettili raccontano la vita di una famiglia borghese lombarda tra Otto e Novecento.

Visite guidate a Casa Macchi

Durante il fine settimana saranno disponibili anche visite guidate alla dimora, per conoscere gli ambienti della casa e le vicende delle persone che l’hanno abitata.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Morazzone. Sono previste diverse formule di ingresso, dalla sola visita al mercato fino ai biglietti comprensivi di visita guidata alla casa.