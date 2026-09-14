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A Morazzone un corso di Kenjutsu e Iaido per scoprire l’arte della spada giapponese

Ogni domenica mattina alla palestra comunale, un corso dedicato alle basi della scherma classica giapponese e allo stile Hoki Ryu. La prima lezione è gratuita

scherma giapponese

Un percorso alla scoperta della scherma tradizionale giapponese, tra tecnica, concentrazione e ricerca del miglioramento personale. A Morazzone è possibile avvicinarsi al Kenjutsu e allo Iaido, discipline legate all’antica arte della spada giapponese.

Il corso propone lo studio delle basi della scherma classica nipponica, con particolare riferimento allo stile Hoki Ryu, nato all’inizio del Seicento e diffuso in Italia dal maestro Kumai Kazuhiko.

La pratica non viene proposta in chiave competitiva, ma come un percorso nel quale tecnica e movimento si accompagnano ai principi filosofici ed estetici propri di molte discipline tradizionali giapponesi. Lo scopo è sviluppare progressivamente coordinazione, controllo del gesto, concentrazione e consapevolezza.

Kenjutsu e Iaido: lo studio della spada giapponese

Le lezioni comprendono sia lo studio di sequenze di movimenti eseguite individualmente nello Iaido, sia esercizi in coppia propri del Kenjutsu.

Eleganza, energia e naturalezza del movimento sono alcuni degli elementi al centro della pratica. Non sono richieste particolari capacità atletiche: il corso è infatti pensato per essere accessibile a uomini e donne di ogni età interessati a conoscere queste discipline e la cultura che le accompagna.

Per iniziare non è inoltre necessario acquistare subito attrezzatura specifica. Gli strumenti didattici necessari vengono forniti inizialmente dall’insegnante, mentre per l’abbigliamento è sufficiente presentarsi con una normale tuta.

Domenica mattina, dalle 9 alle 11
Palestra Comunale P.F. Mazzucchelli di Morazzone, via Belloni 5
Prima lezione gratuita
Per informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione è possibile scrivere a fausto.pegoraro@libero.it.

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Pubblicato il 14 Settembre 2026
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