A Prospiano torna la Festa della Madonna dell’Albero tra celebrazioni, musica e tradizione

Dal 5 al 13 settembre il santuario e la parrocchia di Prospiano ospitano la tradizionale Festa della Madonna dell’Albero. In programma messe, momenti comunitari, musica, iniziative per bambini, gastronomia e lo spettacolo pirotecnico

La comunità di Prospiano si prepara a vivere una nuova edizione della Festa della Madonna dell’Albero, appuntamento religioso e popolare promosso dall’Unità pastorale di Prospiano e Gorla Minore. Le iniziative principali si svolgeranno da sabato 5 a domenica 13 settembre 2026, tra il Santuario della Madonna dell’Albero e la chiesa parrocchiale.

Il programma affianca celebrazioni religiose, momenti dedicati alle famiglie, musica e occasioni conviviali, con lo stand gastronomico e alcune serate di intrattenimento. Nelle giornate del 5 e 6 settembre, inoltre, il santuario sarà aperto alle visite in quanto riconosciuto come “Luogo del Cuore” del FAI.

Il fine settimana al Santuario della Madonna dell’Albero

La festa entra nel vivo sabato 5 settembre. Dopo le confessioni in parrocchia, alle 18 è prevista la Santa Messa per il 35esimo anniversario di sacerdozio di don Ambrogio Cortesi. A seguire apriranno il banco di beneficenza e lo stand gastronomico, accompagnati dalla musica dei DJ Yonni.

Domenica 6 settembre si comincia alle 10.30 con la celebrazione per il 60esimo anniversario di sacerdozio di don Ambrogio Dones e per i cinque anni di diaconato di Elio Mazzi.

Alle 12.30 sono previste l’offerta delle torte e l’apertura dello stand gastronomico. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30, spazio ai laboratori per bambini organizzati dalla Pro Loco di Gorla Minore.

La giornata proseguirà con la Santa Messa delle 18, la riapertura dello stand gastronomico alle 19.30 e, alle 21, la serata musicale con Nino Leuci. Intorno alle 22.30 è previsto lo spettacolo pirotecnico.

Benedizione dei bambini e corteo con la Madonna dell’Albero

Lunedì 7 settembre alle 17 si terrà la benedizione dei bambini, mentre alle 20.30 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine è prevista la benedizione delle auto e il corteo verso la chiesa parrocchiale, che accompagnerà la statua della Madonna dell’Albero.

Il calendario proseguirà poi in parrocchia con le messe serali delle 20.30 di martedì 8 e mercoledì 9 settembre. Giovedì 10 settembre, sempre alle 20.30, sarà celebrata la Santa Messa dei defunti.

Venerdì 11 settembre la processione aux flambeaux

Uno dei momenti centrali della festa sarà la processione aux flambeaux di venerdì 11 settembre, con partenza alle 20.30dalla parrocchia.

Il percorso interesserà via Matteotti, via Olona, via Sabotino, via Madonna dell’Albero e via Vallazza, per poi concludersi con il rientro in chiesa.

L’ultima giornata della festa sarà domenica 13 settembre. Alle 11.15 è prevista la Santa Messa, mentre alle 17.30 si reciterà il Rosario alla Madonna dell’Albero.

Alle 18 sarà infine celebrata la Santa Messa alla Madonna dell’Albero, momento conclusivo della manifestazione.

La festa rappresenta anche quest’anno un’occasione per ritrovarsi attorno a una tradizione profondamente radicata nella comunità di Prospiano, unendo devozione, socialità e iniziative aperte a tutte le età.