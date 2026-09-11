A Rovellasca si celebra la Festa del Mambruch: quattro giorni di preghiera e il Rosario in tutte le lingue
Da venerdì 11 a lunedì 14 settembre la comunità si ritroverà per una serie di momenti di preghiera e celebrazioni nella chiesa dell’Immacolata
Torna a Rovellasca la Festa del Mambruch, tradizionale appuntamento religioso organizzato dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo. Da venerdì 11 a lunedì 14 settembre la comunità si ritroverà per una serie di momenti di preghiera e celebrazioni nella chiesa dell’Immacolata.
La festa prenderà il via venerdì 11 settembre alle 20.30 con l’Adorazione Eucaristica animata dai giovani, primo appuntamento di un programma che accompagnerà la comunità per tutto il fine settimana.
Sabato 12 settembre, sempre alle 20.30, sarà invece la volta del Rosario internazionale per le vocazioni. Un momento di preghiera particolare, durante il quale ciascuno potrà pregare nella propria lingua nativa.
La giornata centrale sarà quella di domenica 13 settembre. Alle 10 è in programma la Messa solenne, presieduta da don Andrea Stabellini. Nel pomeriggio, alle 17, si terranno invece i Vespri solenni.
La Festa del Mambruch si concluderà lunedì 14 settembre con la Processione Mariana, in programma alle 20.30. La processione attraverserà le vie del paese, accompagnando la comunità in un momento di preghiera e partecipazione.
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