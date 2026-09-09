A Samarate la festa patronale di Verghera inaugura le nuove aule dell’oratorio

Si è chiusa martedì sera, con la Santa Messa per la Natività della Beata Vergine Maria, la festa patronale della parrocchia della Natività di Maria Vergine di Verghera, frazione di Samarate. Cinque giorni di appuntamenti religiosi, momenti conviviali e tornei che hanno riempito le vie del paese e gli spazi dell’oratorio San Luigi, all’interno della comunità pastorale Maria Madre della Speranza.

Il programma è partito venerdì sera con la solenne processione per le strade del paese, accompagnata dalla statua della Madonna e dal concerto della Banda Filarmonica di Verghera. Sabato pomeriggio è stata la volta del torneo di ping pong, mentre la serata è proseguita con lo stand gastronomico e la musica dal vivo.

La giornata di domenica e il taglio del nastro

La giornata centrale dei festeggiamenti è stata quella di domenica, aperta dalla Santa Messa celebrata da don Andrea Angelini, sacerdote novello che tra il 2020 e il 2022 ha svolto due anni di servizio seminaristico proprio nella comunità pastorale samaratese. Al termine della celebrazione si è tenuta la tradizionale benedizione degli autisti e degli automezzi.

Subito dopo è arrivato il momento più atteso: l’inaugurazione delle nuove aule di catechismo dell’oratorio San Luigi. Il taglio del nastro è stato affidato a don Matteo Monticelli, nominato di recente vicario pastorale della comunità pastorale di Samarate, alla presenza del parroco don Nicola Ippolito, di don Francesco Maggioni e di don Antonio Giovannini. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Alessandro Ferrazzi.

Spazi più sicuri e accessibili

Gli ambienti sono stati ristrutturati nei mesi scorsi con l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi del catechismo, dell’oratorio feriale e delle attività di animazione spazi più sicuri, accessibili e accoglienti. I lavori hanno riguardato il rinnovo degli impianti elettrici e di riscaldamento, la posa di nuovi pavimenti e serramenti e la realizzazione di nuovi servizi igienici. È stato inoltre installato un ascensore, che rende ora raggiungibile a tutti anche il piano superiore dell’oratorio.

Per finanziare gli interventi la parrocchia aveva organizzato nei mesi scorsi una raccolta straordinaria di offerte, che secondo gli organizzatori ha registrato una partecipazione ampia e sentita da parte dei fedeli.

Le aule sono state intitolate ad alcuni santi, San Francesco, San Carlo Acutis e Santa Chiara, e a figure legate alla storia della parrocchia di Verghera, la Beata Giuliana e don Mario Restelli. I nomi sono stati scelti direttamente dai fedeli e dai bambini dell’oratorio.

Giochi, memoria e arte

Nel pomeriggio di domenica, dopo il pranzo, si sono susseguite le attività di animazione e di gioco, tra cui il torneo di calcio balilla. Lunedì sera invece è stata celebrata la consueta Santa Messa in memoria di tutti i defunti della parrocchia, seguita da una visita guidata alle opere artistiche conservate nella chiesa, condotta dalla professoressa Stefania Allegrati. Attenzione particolare è stata dedicata al mosaico del presbiterio, realizzato dall’artista Trento Longaretti.

A festa conclusa, la parrocchia ha voluto ringraziare i volontari che hanno reso possibili le giornate: chi ha gestito e coordinato i lavori di ristrutturazione, chi si è occupato delle pulizie degli spazi interni ed esterni dell’oratorio, della chiesa e del piazzale, il coro, i sacristi, i chierichetti e i lettori, i cuochi e i baristi, gli animatori che hanno servito il pranzo della domenica e organizzato le attività.