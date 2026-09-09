A Samarate la festa patronale di Verghera inaugura le nuove aule dell’oratorio
Cinque giorni di celebrazioni chiusi martedì 8 settembre. Il momento centrale è stato il taglio del nastro degli spazi ristrutturati dell'oratorio San Luigi: nuovi impianti, pavimenti, serramenti, servizi igienici e un ascensore che rende accessibile anche il piano superiore
Si è chiusa martedì sera, con la Santa Messa per la Natività della Beata Vergine Maria, la festa patronale della parrocchia della Natività di Maria Vergine di Verghera, frazione di Samarate. Cinque giorni di appuntamenti religiosi, momenti conviviali e tornei che hanno riempito le vie del paese e gli spazi dell’oratorio San Luigi, all’interno della comunità pastorale Maria Madre della Speranza.
Il programma è partito venerdì sera con la solenne processione per le strade del paese, accompagnata dalla statua della Madonna e dal concerto della Banda Filarmonica di Verghera. Sabato pomeriggio è stata la volta del torneo di ping pong, mentre la serata è proseguita con lo stand gastronomico e la musica dal vivo.
La giornata di domenica e il taglio del nastro
La giornata centrale dei festeggiamenti è stata quella di domenica, aperta dalla Santa Messa celebrata da don Andrea Angelini, sacerdote novello che tra il 2020 e il 2022 ha svolto due anni di servizio seminaristico proprio nella comunità pastorale samaratese. Al termine della celebrazione si è tenuta la tradizionale benedizione degli autisti e degli automezzi.
Subito dopo è arrivato il momento più atteso: l’inaugurazione delle nuove aule di catechismo dell’oratorio San Luigi. Il taglio del nastro è stato affidato a don Matteo Monticelli, nominato di recente vicario pastorale della comunità pastorale di Samarate, alla presenza del parroco don Nicola Ippolito, di don Francesco Maggioni e di don Antonio Giovannini. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Alessandro Ferrazzi.
Spazi più sicuri e accessibili
Gli ambienti sono stati ristrutturati nei mesi scorsi con l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi del catechismo, dell’oratorio feriale e delle attività di animazione spazi più sicuri, accessibili e accoglienti. I lavori hanno riguardato il rinnovo degli impianti elettrici e di riscaldamento, la posa di nuovi pavimenti e serramenti e la realizzazione di nuovi servizi igienici. È stato inoltre installato un ascensore, che rende ora raggiungibile a tutti anche il piano superiore dell’oratorio.
Per finanziare gli interventi la parrocchia aveva organizzato nei mesi scorsi una raccolta straordinaria di offerte, che secondo gli organizzatori ha registrato una partecipazione ampia e sentita da parte dei fedeli.
Le aule sono state intitolate ad alcuni santi, San Francesco, San Carlo Acutis e Santa Chiara, e a figure legate alla storia della parrocchia di Verghera, la Beata Giuliana e don Mario Restelli. I nomi sono stati scelti direttamente dai fedeli e dai bambini dell’oratorio.
Giochi, memoria e arte
Nel pomeriggio di domenica, dopo il pranzo, si sono susseguite le attività di animazione e di gioco, tra cui il torneo di calcio balilla. Lunedì sera invece è stata celebrata la consueta Santa Messa in memoria di tutti i defunti della parrocchia, seguita da una visita guidata alle opere artistiche conservate nella chiesa, condotta dalla professoressa Stefania Allegrati. Attenzione particolare è stata dedicata al mosaico del presbiterio, realizzato dall’artista Trento Longaretti.
A festa conclusa, la parrocchia ha voluto ringraziare i volontari che hanno reso possibili le giornate: chi ha gestito e coordinato i lavori di ristrutturazione, chi si è occupato delle pulizie degli spazi interni ed esterni dell’oratorio, della chiesa e del piazzale, il coro, i sacristi, i chierichetti e i lettori, i cuochi e i baristi, gli animatori che hanno servito il pranzo della domenica e organizzato le attività.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.