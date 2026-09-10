A Saronno cambiano le scadenze per la Tassa rifiuti 2026: prima rata entro il 16 ottobre
Saronno Servizi ha comunicato il nuovo calendario e l'avvio della distribuzione degli avvisi di pagamento, che partirà dal 15 settembre
Cambiano le scadenze per il pagamento della TARI 2026 a Saronno. Saronno Servizi ha comunicato il nuovo calendario e l’avvio della distribuzione degli avvisi di pagamento, che partirà dal 15 settembre.
Quando si paga?
Per il 2026 sono previste due scadenze. La prima rata dovrà essere pagata entro venerdì 16 ottobre, mentre la seconda rata avrà scadenza mercoledì 16 dicembre. Sarà inoltre possibile scegliere di effettuare il pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 ottobre.
Gli avvisi con gli importi dovuti e i relativi bollettini PagoPa saranno inviati a partire dal 15 settembre. I cittadini che risultano attivi sull’AppIO riceveranno inoltre una notifica direttamente sul proprio smartphone.
Come si paga?
Diverse le modalità disponibili per effettuare il pagamento. Si potrà utilizzare il circuito PagoPa negli uffici postali, agli sportelli bancari e agli sportelli Atm abilitati, attraverso l’home banking, l’AppIO oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica.
Il pagamento potrà essere effettuato anche online attraverso il sito di Saronno Servizi, utilizzando la funzione dedicata, oppure direttamente agli sportelli della società con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli di Saronno Servizi non sono previste commissioni.
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