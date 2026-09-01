A Saronno “Diritti sotto le stelle”, una serata con Amnesty International tra musica e riflessione
Mercoledì 2 settembre a Villa Gianetti una serata organizzata da Amnesty International nell’ambito di Estate Divina
A Saronno una serata di confronto, cultura e musica dedicata al tema dei diritti umani. Mercoledì 2 settembre, a partire dalle 19, Villa Gianetti ospiterà “Diritti sotto le stelle”, appuntamento organizzato dal Gruppo 022 di Amnesty International nell’ambito della rassegna Estate Divina, con il patrocinio del Comune di Saronno e in collaborazione con Paneliquido.
Durante la serata Amnesty International presenterà il proprio progetto e proporrà al pubblico un momento di approfondimento e riflessione collettiva sui diritti umani, attraverso anche un gioco-quiz dedicato al tema.
L’intervento sui “maranza”
Tra gli appuntamenti della serata ci sarà anche l’intervento della giornalista e scrittrice Claudia Cangemi, intitolato “Si fa presto a dire maranza”.
L’incontro sarà dedicato in particolare al tema dei diritti dei minori, con l’obiettivo di affrontare una questione spesso raccontata attraverso stereotipi e definizioni semplicistiche e di aprire invece uno spazio di dialogo e confronto.
La musica dal vivo
A fare da accompagnamento alla serata ci sarà anche la musica dal vivo, con due cantautori.
Sul palco ci sarà Francesco Radice, che attraverso la sua musica cerca di dare voce a chi non ne ha, con una particolare attenzione a temi come la salute mentale e i diritti umani.
Insieme a lui Riccardo Lanfranchi, autore di canzoni, racconti e poesie e performer, che unirà parole e musica nel corso della serata.
Non mancheranno inoltre birre artigianali e cibo a cura di Paneliquido. Una serata pensata per unire musica e convivialità alla possibilità di confrontarsi su temi legati ai diritti e alla tutela delle persone più giovani.
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