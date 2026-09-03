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A Soci All Time è il giorno de Il Pane di Sant’Antonio

Oggi alle 16,30 su Radio Materia coi volontari della casa della carità della Brunella

pane sant'antonio

In diretta oggi, giovedì, alle 16,30 su Radio Materia i volontari dell’associazione Il pane di Sant’Antonio, una delle realtà di assistenza più importanti della città di Varese. Il loro slogan è “Amiamo con i fatti” e dalla loro parte hanno i numeri a dimostrarlo con 64 mila pasti distribuiti nel 2025, l’emporio, le docce, i farmaci e i cambi d’abito. Ce lo racconteranno a Soci All Time, la trasmissione dedicata alle associazioni realizzata in collaborazione con CSV Insubria.

Avremo con noi Sonia Negri che ci racconterà l’esperienza di questa casa della carità e insieme andremo a conoscere le storie delle persone che aiutano e dei volontari che ogni giorno si impegnano.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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