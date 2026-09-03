A Soci All Time è il giorno de Il Pane di Sant’Antonio

In diretta oggi, giovedì, alle 16,30 su Radio Materia i volontari dell’associazione Il pane di Sant’Antonio, una delle realtà di assistenza più importanti della città di Varese. Il loro slogan è “Amiamo con i fatti” e dalla loro parte hanno i numeri a dimostrarlo con 64 mila pasti distribuiti nel 2025, l’emporio, le docce, i farmaci e i cambi d’abito. Ce lo racconteranno a Soci All Time, la trasmissione dedicata alle associazioni realizzata in collaborazione con CSV Insubria.

Avremo con noi Sonia Negri che ci racconterà l’esperienza di questa casa della carità e insieme andremo a conoscere le storie delle persone che aiutano e dei volontari che ogni giorno si impegnano.

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