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Saronno/Tradate

A Solaro “Quartiere in Festa” a Cascina Emanuela: laboratori, Protezione civile e la Banda in marcia

Domenica 6 settembre l'iniziativa promossa dal Comitato di quartiere "Il Giuggiolo". Il ricavato della festa servirà a migliorare gli spazi del Centro civico

Solaro - Centro civico a Cascina Emanuela

Il Comitato di Quartiere Centro Civico Il Giuggiolo organizza domenica 6 settembre “Quartiere in Festa”, una giornata di iniziative aperte a tutto il quartiere, con il patrocinio del Comune di Solaro e la collaborazione di Protezione civile, Solear e Corpo musicale Attilio Brucano.

Il programma della giornata

Si parte alle 16 con il laboratorio “Emma e i Cuori“, un momento creativo e divertente a cura di Giulia Macchi. Alle 17.30 spazio a “Insieme con la Protezione civile“, per conoscere da vicino gli interventi straordinari, le attività e i mezzi del gruppo. Alle 19 la giornata si chiude con “La Banda in marcia“, una grande esibizione musicale itinerante per festeggiare tutti insieme in allegria.

Per l’intera durata dell’evento sarà attivo anche un punto bar.

Il ricavato per il Centro Civico

Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per migliorare lo spazio del Centro Civico (nella foto), a beneficio dell’intero quartiere.

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Pubblicato il 02 Settembre 2026
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