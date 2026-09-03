A Somma Lombardo torna il “Torneo in ricordo di Max e Mauro”: sport, inclusione e memoria

A Somma Lombardo lo sport diventa occasione di incontro, inclusione e memoria. Sabato 19 settembre 2026, all’Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, torna il “Torneo in ricordo di Max e Mauro”, iniziativa organizzata dalla Fondazione Anffas Ticino ETS e giunta alla sua seconda edizione.

La giornata prenderà il via alle 9.30 con un torneo di calcio che vedrà protagoniste quattro squadre composte da persone con disabilità. Le partite proseguiranno indicativamente fino alle 13, quando sarà il momento del pranzo e di un appuntamento conviviale aperto alla condivisione tra partecipanti, famiglie, volontari e comunità. La conclusione è prevista tra le 16 e le 17, con circa 100 persone attese nel corso della giornata.

Un torneo per ricordare Mauro e Max

Al centro dell’iniziativa c’è innanzitutto il ricordo di due persone legate alla storia e alla vita dell’associazione. Il torneo nasce per mantenere viva la memoria di Mauro, persona con disabilità che viveva presso la Comunità di Maddalena e scomparsa nel marzo 2025, e di Massimiliano, conosciuto da tutti come Max, che aveva svolto il servizio civile come obiettore presso l’associazione.

Il loro ricordo diventa così il punto di partenza per una giornata capace di unire sport e relazioni, trasformando la memoria in un’occasione per stare insieme e costruire nuovi legami.

Quattro squadre e una giornata aperta alla comunità

A scendere in campo saranno quattro formazioni composte da persone con disabilità. Il risultato sportivo, però, non sarà l’unico elemento al centro della giornata.

L’obiettivo della manifestazione è infatti quello di offrire ai partecipanti uno spazio in cui essere protagonisti e, allo stesso tempo, creare occasioni concrete di incontro con il territorio. Dopo le partite, il pranzo e il momento conviviale permetteranno di proseguire la giornata in un clima informale e partecipato.

L’appuntamento è aperto alla comunità e vuole coinvolgere non soltanto gli atleti, ma anche famiglie, volontari, associazioni e cittadini.

Lo sport come strumento di inclusione

Per Fondazione Anffas Ticino il torneo rappresenta anche un modo per promuovere una cultura dell’inclusione attraverso esperienze vissute direttamente negli spazi della comunità.

Portare persone con disabilità all’interno di un luogo del territorio e renderle protagoniste di una giornata sportiva significa infatti favorire conoscenza, partecipazione e relazioni, superando l’idea delle persone con disabilità come semplici spettatrici della vita sociale.

La manifestazione vuole così contribuire alla costruzione di una comunità nella quale ciascuno possa trovare il proprio spazio nella vita sportiva, sociale e collettiva.

Una giornata di sport e condivisione a Somma Lombardo

Il “Torneo in ricordo di Max e Mauro” si inserisce nel lavoro quotidiano di Anffas Ticino, che vede nella relazione con il territorio e nella costruzione di legami di comunità uno degli elementi centrali delle proprie attività.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre dalle 9.30, all’Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Somma Lombardo. Dopo il torneo, la giornata continuerà con il pranzo e un momento conviviale fino al pomeriggio.