A Taino un furgone danneggia la storica cappelletta di via Bologna e si allontana

Una cappelletta storica di via Bologna, a Taino, è stata gravemente danneggiata dopo essere stata urtata più volte da un furgone durante una manovra. Secondo quanto riportato dalla pagina social Taino News, il conducente si sarebbe poi allontanato senza segnalare i danni. Le telecamere presenti nella zona avrebbero però registrato l’accaduto e la Polizia Locale sta lavorando per risalire al responsabile.

Le immagini diffuse sui social mostrano danni evidenti alla struttura in pietra, in particolare nella parte anteriore e vicino alla cancellata che protegge l’interno. L’area è stata delimitata con il nastro per impedire l’accesso e mettere in sicurezza la zona.

Valore storico e artistico della cappelletta

L’episodio ha suscitato attenzione in paese anche per il valore storico e artistico del piccolo edificio. La cappelletta di via Bologna non è infatti soltanto un manufatto religioso, ma una testimonianza della storia locale.

La struttura venne edificata dagli abitanti di Taino alla fine degli anni Venti del Novecento. Ha la forma di una piccola capanna realizzata in sasso e custodisce al suo interno un affresco raffigurante la “Fuga in Egitto”.

L’opera era stata restaurata pochi anni fa e la cappelletta è considerata parte del patrimonio storico e artistico del paese. Proprio per questo i danni provocati dall’urto hanno destato particolare dispiacere tra i cittadini.

Le telecamere avrebbero ripreso l’accaduto

Secondo quanto riferito dalla pagina locale, il furgone avrebbe colpito la struttura più volte mentre effettuava una manovra. L’autista si sarebbe quindi allontanato senza segnalare quanto accaduto.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero ora essere utili alla Polizia Locale per ricostruire la dinamica e individuare il mezzo e la persona alla guida.

Resta intanto visibile il danno a uno dei piccoli simboli della memoria di Taino, un manufatto che da quasi un secolo fa parte del paesaggio del paese e che solo pochi anni fa era stato interessato da un intervento di restauro.