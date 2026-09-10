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Saronno/Tradate

A Tradate torna lo Swap Party: abiti da scambiare e sostenibilità per i giovani

Sabato 26 settembre, un pomeriggio dedicato allo scambio gratuito di abiti, al riuso e al consumo consapevole. L’appuntamento, rivolto in particolare ai giovani tra i 18 e i 35 anni

swap party

Dopo il successo della prima edizione, sabato 26 settembre torna a Tradate lo Swap Party “Ciapa un vestii e purta a’ ca’”, un pomeriggio dedicato allo scambio gratuito di abiti, al riuso e al consumo consapevole. L’appuntamento, rivolto in particolare ai giovani tra i 18 e i 35 anni, è in programma dalle 14 alle 19.30.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Benandanti di Tradate e da CSV Insubria, attraverso il Progetto Urban, promosso dall’Ambito territoriale di Tradate e sostenuto da Regione Lombardia.

Lo Swap Party vuole offrire un’occasione per dare una seconda vita agli abiti ancora in buono stato, ma anche creare un momento di incontro e socializzazione tra i giovani del territorio.

Partecipare è semplice: ciascuno potrà portare fino a cinque capi di abbigliamento in buone condizioni, ricevendo un gettone per ogni indumento consegnato. I gettoni potranno poi essere utilizzati per scegliere altrettanti vestiti portati dagli altri partecipanti.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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