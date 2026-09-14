A Varese 250 studenti in piazza per parlare di mafia, memoria e legalità
Martedì 15 settembre in piazza Monte Grappa l’iniziativa “Il dovere che resta”. Al centro dell’incontro la teca di Quarto Savona 15 e gli interventi di magistrati ed esperti
Saranno circa 250 gli studenti delle scuole superiori di Varese che martedì 15 settembre parteciperanno in piazza Monte Grappa a “Il dovere che resta – Memoria e cammino per gli eroi di un domani”, iniziativa dedicata ai temi della mafia, della legalità e della memoria.
L’appuntamento prenderà il via alle 10 e avrà come simbolo la teca di Quarto Savona 15, l’auto di scorta sulla quale viaggiavano gli agenti della Polizia di Stato Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, uccisi nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.
Dopo i saluti istituzionali, alle 10.45 interverrà Giuseppe Battarino, già magistrato e docente all’Università dell’Insubria, con un intervento dedicato alla comunicazione di giustizia e sicurezza. Alle 11.15 sarà invece Alessandra Cerreti, pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Milano, ad affrontare il tema delle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia con l’intervento “Mafie al nord: presenza invisibile?”.
Tra i momenti più significativi della mattinata ci sarà anche il saluto di Tina Montinaro, moglie dell’agente Antonio Montinaro, che si rivolgerà direttamente ai ragazzi e alle ragazze presenti.
L’iniziativa rientra nel percorso delle celebrazioni per il Centenario della Provincia di Varese, che nel 2027 compirà cento anni dalla sua istituzione, con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni nella costruzione di una memoria condivisa.
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