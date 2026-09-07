A Varese cinema gratuito all’aperto con “Perfect Days” e “Rosso come il cielo”

Due serate di cinema all’aperto a Varese. Venerdì 11 settembre e sabato 26 settembre si potrà assistere alla proiezione di “Perfect Days” e “Rosso come il cielo”.

I due titoli fanno parte della rassegna “Cinema in Quiete” organizzata in collaborazione con Filmstudio 90 APS. Le proiezioni sono gratuite e si terranno nel parco della clinica La Quiete, in via Dante Alighieri 20 a Varese, con inizio alle 20.45.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre con Perfect Days di Wim Wenders. Il secondo sarà invece sabato 26 settembre con Rosso come il cielo.

Due serate di cinema gratuito nel parco della clinica

La rassegna propone quindi due serate all’aperto, entrambe a ingresso gratuito, per portare il cinema nel parco di Clinica La Quiete.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria. Per il primo appuntamento con Perfect Days è possibile iscriversi al link:

https://forms.cloud.microsoft/e/V0nxLU1tCS