A Varese la cerimonia dei neo diciottenni: «Non lasciate che altri decidano per voi»

Nella mattina di sabato 12 settembre il Salone Estense di Varese ha ospitato la cerimonia di consegna di tessera elettorale e Costituzione italiana ai neo diciottenni varesini: un evento atteso e partecipato che anche quest’anno ha accolto centinaia di ragazzi, ragazze insieme alle loro famiglie.

Ad aprire la cerimonia, la consigliera Francesca Strazzi, tra i promotori dell’iniziativa che è attiva a Varese dal 2017: “Sono passati 8 anni da che abbiamo introdotto questo momento e lo abbiamo fatto per portare i ragazzi e le ragazze a interrogarsi sul senso di scegliere per il proprio Paese, per esercitare il proprio diritto di voto. Settant’anni fa, uno dei padri della nostra Repubblica, Piero Calamandrei, parlava a un gruppo di giovani come voi. E spiegò loro che la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, cioè l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. È la vostra capacità di non essere indifferenti. Non lasciate che altri decidano per voi. Non pensate che la politica o la cura del bene comune siano cose che riguardano “gli altri”. Gli altri, da oggi, siete voi”.

“Ogni anno queste sale si riempiono di giovani insieme alle loro famiglie per prendere parte a questa iniziativa – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – segno di quanto sia apprezzata dalla città. In questi anni migliaia di ragazzi e ragazze hanno preso parte a questo momento di partecipazione. L’auspicio è che possiate essere sempre cittadini attivi, affinché i principi contenuti nella carta costituzionale possano trovare piena attuazione attraverso la vostra azione, la vostra voglia di partecipare, scegliere, esprimere le vostre idee ed esercitare la piena democrazia che è il fondamento del nostro Paese”.

A coinvolgere i ragazzi, il professor Andrea Minidio che ha tenuto l’intervento incentrato sui valori di libertà, uguaglianza e partecipazione per il pieno sviluppo della persona. Sono intervenuti sul palco inoltre il presidente di Avis Angelo Bianchi con il volontario donatore Matteo Giudici, Marta Lettig volontaria del programma di cittadinanza attiva Dotecomune del Comune di Varese. Presenti in sala gli assessori Rossella Dimaggio, Roberto Molinari, Stefano Malerba, i consiglieri Matteo Capriolo, Giacomo Fisco, Maria Grazia D’Amico, Simone Longhini.