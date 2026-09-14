A Varese la mostra di Rosario Oliva tra identità digitale e alterità

Che cosa succede alla nostra identità quando l’immagine che costruiamo attraverso gli schermi finisce per diventare più importante di quella reale? È uno degli interrogativi al centro di AL-TER, la mostra personale di Rosario Oliva che dal 19 al 30 settembre sarà ospitata alla CathArt Gallery di Varese, in piazza Giovanni XXIII.

La mostra, curata da Carla Pugliano, con l’intervento critico della storica dell’arte e curatrice Giulia Bonetti, nasce da una riflessione sul rapporto tra identità e autorappresentazione nell’epoca digitale. Social network, immagini e dispositivi hanno modificato il modo in cui ci mostriamo agli altri e, di conseguenza, anche il modo in cui percepiamo noi stessi.

Oliva porta questa tensione sulla tela attraverso volti che emergono e allo stesso tempo sembrano dissolversi tra sovrapposizioni, slittamenti e perdita di definizione. La sua pittura si muove tra figurazione e astrazione e mette in relazione l’esperienza digitale con la dimensione emotiva e materica della pittura.

Il percorso della mostra non si ferma però al mondo degli schermi. Accanto alle opere dedicate alla comunicazione digitale trovano spazio luoghi sospesi, paesaggi urbani, oggetti e assenze, in una dimensione più silenziosa e rarefatta. Un terzo linguaggio è quello del carboncino, dove il segno e il bianco della superficie diventano protagonisti.

Il titolo AL-TER richiama il latino alter, «l’altro», e insieme i concetti di alter ego, alterità e alterazione. La mostra propone così una riflessione più ampia sul modo in cui l’identità, lo sguardo e il rapporto con gli altri cambiano nel presente.

Rosario Oliva, nato a Napoli nel 1965, ha una formazione nel campo dell’illustrazione e della comunicazione visiva e ha lavorato per anni nel mondo della creatività digitale, occupandosi anche di animazione, grafica tridimensionale e fotoritocco. È oggi direttore creativo e artista, oltre che docente di Digital Animation alla NABA. Dopo l’esperienza nel digitale è tornato progressivamente alla pittura, utilizzando acrilico, olio, acquerello e carboncino.

Nel 2026 il suo lavoro è stato presentato con un approfondimento critico dedicato all’opera Identity al Padiglione Nazionale di Grenada nell’ambito della 61ª Biennale Arte di Venezia. Nello stesso anno il suo lavoro è stato inserito nell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2026, edito da Giunti, nell’edizione speciale MoMA.

L’inaugurazione e lo sketch live

La mostra sarà inaugurata sabato 19 settembre alle 17.30. Sabato 26 settembre alle 17.30, invece, Rosario Oliva sarà protagonista di uno sketch live, un momento durante il quale il pubblico potrà assistere direttamente al processo creativo dell’artista.

AL-TER – Mostra personale di Rosario Oliva

CathArt Gallery, piazza Giovanni XXIII 11, Varese (ingresso da via Salvo D’Acquisto)

Dal 19 al 30 settembre 2026

Ingresso libero.

Orari: martedì-venerdì 16.30-18.30; sabato 10.30-12 e 15.30-18.30; domenica 15.30-18.30.