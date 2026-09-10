A Varese la scienza punta sui giovani: a Villa Toeplitz torna la Giornata oncologica Giovanna Tosi

La ricerca in ambito oncologico, il sostegno ai giovani studiosi e un momento di confronto con la scienza internazionale si danno appuntamento a Varese. Venerdì 18 settembre, dalle 9 alle 15.15, di Villa Toeplitz ospiterà l’ottava edizione della “Giornata scientifica Giovanna Tosi”. L’evento è organizzato dall’Associazione Giovanna Tosi per la Lotta contro i Tumori in stretta collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria.

Un’iniziativa che vive nel ricordo di Giovanna Tosi, scomparsa prematuramente nel 2016, e che rinnova ogni anno l’impegno principale dell’associazione: sostenere concretamente i percorsi di formazione e i progetti di ricerca in campo oncologico, accendendo i riflettori in particolare sui talenti emergenti.

I riconoscimenti ai giovani ricercatori

La mattinata si aprirà con i saluti e gli interventi istituzionali dei rappresentanti dell’Ateneo insubrico e dell’Associazione. Subito dopo si entrerà nel vivo dei lavori con la sessione dedicata agli “Agtt Best Publication Awards”, che vedrà la presentazione dei contributi scientifici di tre giovani ricercatrici premiate nell’ambito del bando 2025: Camilla Albano, Alessia Potenza e Alessandra Zaza.

A seguire, lo spazio dell’”Agtt Mobility Programme Award” ospiterà l’intervento di Sara Santi, incentrato su un tema di grande rilevanza scientifica: la ricerca dedicata alle nuove strategie terapeutiche per il mesotelioma pleurico maligno.

Il conferimento del premio a Riccardo Dalla Favera

Il momento centrale della manifestazione sarà caratterizzato dalla consegna del “Giovanna Tosi Award for Excellence in Science 2026” al professor Riccardo Dalla Favera, docente ed esperto della Columbia University di New York.

In occasione del conferimento del riconoscimento, il professor Dalla Favera terrà una “keynote lecture” d’eccezione dal titolo «The Long Journey in the Genome of Human B cell Lymphomas», offrendo alla platea una panoramica sugli studi legati al genoma dei linfomi.

La sessione pomeridiana e i temi al centro del dibattito

Il programma riprenderà nel pomeriggio, a partire dalle sessioni di approfondimento tematico aggregate sotto il titolo “Pathology of Cancer”. In questa fase si alterneranno sul palco esperti del settore accademico italiano.

Tra i relatori figura il professor Francesco Acquati, dell’Università dell’Insubria, che illustrerà il ruolo di “Human Rnaset2” al punto di incontro tra cancro, infiammazione e sviluppo neurologico. Successivamente prenderà la parola il professor Mauro Tognon, dell’Università di Ferrara, con una relazione focalizzata sul ruolo dei virus MCPyV e HPV rispettivamente nel carcinoma a cellule di Merkel e nel carcinoma orofaringeo.

L’intera giornata rappresenta così un’occasione preziosa di condivisione per la comunità scientifica, capace di mettere in dialogo le nuove generazioni di studiosi con figure di riconosciuto prestigio nel panorama globale della medicina e della ricerca.