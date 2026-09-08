A Varese la serata del Lions Club Luvinate Campo dei Fiori con Stefano Candiani e la sua nuova esperienza da sindaco di Macugnaga

Una serata di racconto, non di politica. È così che il Lions Club Luvinate Campo dei Fiori presenta l’incontro in programma giovedì 17 settembre alle 20 all’UNA Hotels di Varese, in via Albani 73, nella zona dell’ippodromo.

Ospite d’onore sarà Stefano Candiani, socio dello stesso club, che ripercorrerà le proprie esperienze da sindaco e da parlamentare. Un doppio filo che negli ultimi mesi si è riannodato: dopo due mandati alla guida di Tradate, la sua città, il deputato della Lega è tornato all’amministrazione di prossimità vincendo le elezioni comunali di Macugnaga del 24 e 25 maggio scorso, alla testa della lista “Macugnaga Unita”, in un paese walser di poco meno di 500 abitanti ai piedi del Monte Rosa dove ha da decenni la casa di villeggiatura.

Classe 1971, Candiani è stato eletto senatore nel 2013 e nel 2018, ha ricoperto l’incarico di sottosegretario all’Interno nel governo Conte I ed è deputato dal 2022. Nel partito è stato commissario della Lega in Umbria e in Sicilia. Nel corso della serata illustrerà anche gli aspetti meno visibili del lavoro istituzionale, tra Senato e Camera dei deputati.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 335 5432461.