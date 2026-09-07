A Varese, prende il via la 32ª edizione dell’Accademia Teatro Franzato

Dopo la conclusione della 31ª edizione di Teatro & Territorio, l’Accademia Teatro Franzato è pronta a ripartire con le attività artistiche, didattiche e pedagogiche per l’anno accademico 2026/2027.

Si tratta della 32ª edizione della scuola teatrale, la prima e più longeva realtà di questo tipo nata a Varese. Le iscrizioni si apriranno lunedì 14 settembre all’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7, nel quartiere Sant’Ambrogio, sede dell’Accademia già dallo scorso anno.

Le iscrizioni saranno raccolte nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14.30 alle 17. Le lezioni prenderanno invece il via martedì 29 settembre, con appuntamenti settimanali dedicati ai diversi gruppi: bambini dalle 16.30 alle 17.30, ragazzi dalle 17.30 alle 19 e adulti dalle 20.15 alle 22.15.

Un percorso tra ricerca e sperimentazione

A guidare gli allievi saranno Paolo Franzato e Marco Rodio, attraverso un percorso che unisce teoria e pratica del teatro di ricerca e sperimentazione, contemporaneo, antropologico, culturale e pedagogico.

Il programma comprende training psicofisico, movimento scenico, mimo, dizione, voce e fonetica, oltre a stili e tecniche di interpretazione e improvvisazione teatrale. Centrale anche il lavoro dell’attore in relazione alla musica, allo spazio scenico, alla drammaturgia, alla scenografia e ai costumi.

La proposta dell’Accademia non si limita però all’apprendimento delle tecniche teatrali. Al centro dell’attività c’è infatti l’idea del teatro come strumento di crescita personale e relazionale, capace di favorire inclusione, consapevolezza, condivisione e valorizzazione delle differenze.

Una scuola che produce cultura

«Nel corso dei suoi 32 anni di attività, l’Accademia Teatro Franzato ha sviluppato un percorso che ha contribuito a produrre cultura, conoscenza, esperienza, visioni, scoperte e cambiamento – spiega Paolo Franzato, fondatore dell’accademia – La realtà varesina è diventata anche oggetto di studio in ambito accademico, con esperienze e collaborazioni che hanno coinvolto università italiane, tra cui Milano, Bologna e Firenze, oltre a progetti Erasmus e collaborazioni internazionali con realtà di Norvegia, Serbia, Svizzera e Ungheria».

Sono decine di migliaia gli allievi coinvolti nel corso degli anni, mentre sono sette le tesi accademiche dedicate all’esperienza dell’Accademia, insieme a diverse pubblicazioni e numerosi articoli.

Il lavoro didattico prende spunto dalle tecniche, dagli stili, dalle poetiche e dall’etica dei grandi registi-pedagoghi e dei Padri Fondatori del teatro del Novecento.

Prosegue anche il laboratorio di Porto Ceresio

Parallelamente all’attività varesina, a Porto Ceresio proseguirà il Laboratorio permanente di ricerca e formazione teatrale per adulti, che accompagnerà i partecipanti fino all’estate 2027.

Tutti i laboratori saranno inoltre orientati anche alla preparazione di performance e spettacoli, trasformando il percorso formativo in un’esperienza concreta sul piano scenico.

La direzione culturale e pedagogica dell’Accademia è affidata a Paolo Franzato, mentre il progetto continua a contare sulla collaborazione di diverse realtà culturali e formative del territorio e non solo.

Tra le partnership figurano l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese, con la Direzione organizzativa di Gioele Caravatti, l’Associazione Culturale La Varese Nascosta, l’Associazione Culturale Poiesis, Ecateatro APS, il Festival Teatro & Territorio, Just Creative sagl, il Laboratorio Porto Teatro e il Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Varese.

Con la nuova stagione l’Accademia Teatro Franzato rinnova così il proprio percorso, mantenendo al centro la formazione teatrale ma anche quella dimensione culturale e sociale che, negli anni, ha caratterizzato il progetto.