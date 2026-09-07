A Varese una rete per la legalità: Prefettura e Fondazione Montinaro coinvolgono scuole e comuni
Il Protocollo biennale sottoscritto dal Ministero dell’Interno prevede iniziative culturali, educative e formative con il coinvolgimento di Comuni, scuole, Università e associazioni del territorio varesino
La Prefettura di Varese sarà al fianco della Fondazione Antonio Montinaro ETS nelle iniziative dedicate alla legalità, alla memoria delle vittime della criminalità organizzata e alla formazione delle nuove generazioni. La collaborazione rientra nel Protocollo d’intesa biennale sottoscritto il 31 luglio tra il Ministero dell’Interno e la Fondazione intitolata al capo scorta del giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci.
L’accordo punta a rafforzare sul territorio le attività di sensibilizzazione sul rispetto delle istituzioni, sui valori della Costituzione e sul contrasto alla criminalità organizzata, con una particolare attenzione ai giovani.
Legalità e memoria, il coinvolgimento del territorio
Le iniziative previste dal Protocollo andranno a integrare i progetti già attivi in provincia di Varese, rafforzando le reti istituzionali impegnate nella prevenzione della criminalità organizzata e del disagio giovanile.
Prefettura e Fondazione Antonio Montinaro collaboreranno alla realizzazione di eventi, incontri culturali, attività educative e percorsi di formazione.
L’obiettivo è coinvolgere un’ampia parte del territorio: dai Comuni all’Ufficio Scolastico Territoriale, dalle scuole all’Università, fino alle associazioni attive nella provincia.
Un impegno rivolto soprattutto ai giovani
Al centro dell’intesa c’è anche il tema della memoria delle vittime delle mafie, considerata uno strumento per trasmettere alle nuove generazioni il valore della legalità e della responsabilità civile.
La Fondazione porta il nome di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone, morto insieme al magistrato, a Francesca Morvillo e agli agenti della scorta nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.
Con il nuovo Protocollo, la Prefettura di Varese punta quindi a consolidare un percorso già avviato attraverso accordi e collaborazioni territoriali, mettendo in rete istituzioni, mondo della scuola e associazioni.
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