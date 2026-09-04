A Viggiù aperto il bando per la Giuria Popolare di “Pittori e Scultori nei Cortili”

Viggiù si prepara ad accogliere la ventesima edizione di “Pittori e Scultori nei Cortili”, lo storico appuntamento artistico in programma nel borgo per domenica 20 settembre 2026, dalle ore 9 alle 18. Per questa edizione speciale del ventennale c’è un’opportunità aperta a tutti i residenti e appassionati del territorio: entrare a far parte della Giuria Popolare che valuterà le opere realizzate dagli artisti durante la giornata.

Per proporsi come giurato non servono titoli di studio, qualifiche fisiche o particolari competenze tecniche nel campo delle arti figurative. Gli unici requisiti richiesti dagli organizzatori sono la passione per la pittura e la scultura e l’amore per il borgo viggiutese.

Come candidarsi ed estrazione dei tre giurati

Chi desidera partecipare al processo di selezione deve inviare un’e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.viggiu.va.it indicando come oggetto “CANDIDATURA GIURIA POPOLARE 2026”. All’interno del messaggio occorre specificare il proprio nome e cognome, un recapito telefonico (preferibilmente di rete mobile) e un indirizzo di posta elettronica valido.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 18 settembre 2026. Tra tutte le richieste ricevute entro la scadenza stabilita, verranno estratti a sorte i tre componenti che andranno a formare ufficialmente la Giuria Popolare.

I cittadini selezionati attraverso l’estrazione riceveranno la conferma formale della propria nomina nel pomeriggio di venerdì 18 settembre, direttamente tramite un messaggio di posta elettronica inviato dalla biblioteca comunale.

I compiti della giuria e il premio finale

I tre giurati estratti si assumeranno un preciso impegno per la giornata di domenica 20 settembre. Durante l’intera manifestazione saranno chiamati a passeggiare tra le corti storiche di Viggiù per prendere visione della totalità dei lavori realizzati sul posto dai maestri partecipanti.

Al termine del percorso tra le estemporanee di pittura e scultura, i membri del gruppo esprimeranno le loro preferenze individuali compilando una scheda di voto ufficiale preparata dal comitato organizzatore.

Le opere che si aggiudicheranno il maggior numero di consensi nelle rispettive sezioni otterranno il “Premio Speciale Giuria Popolare”. Il riconoscimento comprende un attestato di merito e una somma in denaro pari a 100 euro in contanti per ciascun vincitore. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento è possibile contattare direttamente gli uffici della Biblioteca Comunale di Viggiù.