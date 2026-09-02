A Viggiù musica, teatro e memoria sulle tracce di Giulio Ricordi

Un viaggio alla scoperta di uno dei protagonisti della Milano scapigliata e della Belle Époque sulle note delle composizioni che hanno accompagnato il suo tempo

Sabato 5 settembre alle 16.30 a Villa Rezzara, nella località Redemuro di Viggiù appuntamento per un pomeriggio d’arte, musica e memoria per riscoprire una figura straordinaria della cultura musicale italiana: Giulio Ricordi – Cronaca sonora del tempo libero borghese. Un vero e proprio viaggio nella Milano della Scapigliatura e della Belle Époque, attraverso musiche, racconti, personaggi e cronache.

L’iniziativa rientra nella rassegna Interpretando Suoni e Luoghi, promossa dalle Comunità Montane del Piambello e delle Valli del Verbano, e propone uno spettacolo dell’Ensemble Grande Orfeo dedicato a Giulio Ricordi, protagonista assoluto della storia dell’editoria musicale italiana e, allo stesso tempo, compositore raffinato e sorprendentemente versatile. L’appuntamento rientra nell’ambito del percorso organizzato dal Comune di Viggiù Che fresco c’è a Viggiù – Alle origini di Turandot | Renato Simoni.

Particolarmente suggestiva sarà la cornice dell’appuntamento: Villa Rezzara, nella località Redemuro, raggiungibile dal pubblico attraverso un breve percorso nel paesaggio viggiutese. Il ritrovo è previsto alle ore 14.00 a piedi dal centro di Viggiù, con partenza guidata da Villa Borromeo. Il percorso seguirà il Cammino di Turandot, passando dal parcheggio del Colle Sant’Elia e proseguendo fino al bivio per la strada militare del Monte Orsa, per poi affrontare la salita di circa 500 metri, seguendo la segnaletica.

Giulio Ricordi, lo “scior Giuli” della tradizione milanese, è conosciuto soprattutto per il ruolo svolto alla guida della Casa Ricordi e per aver contribuito alla diffusione delle opere di alcuni dei più importanti compositori italiani, da Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini.

Al centro dello spettacolo sarà la sua attività di compositore, firmata con lo pseudonimo di Jules Burgmein, in cui il gusto del tempo si accompagna a una solida preparazione tecnica e a una vivace capacità creativa. Il pubblico potrà ascoltare diverse composizioni per pianoforte a quattro mani con Chiara Nicora e Angelica Buompastore, tra valzer, galop e pagine dal carattere brillante e mondano.

A collegare le diverse composizioni sarà la narrazione affidata alle voci recitanti di Mario Chiodetti e Maura Tombolato, che accompagneranno il pubblico attraverso episodi della vita di Ricordi e della società milanese del suo tempo.

Emergeranno così figure e ambienti legati alla Casa Ricordi tra cui Puccini, al quale Ricordi fu particolarmente vicino, e agli intellettuali e artisti che frequentavano i salotti della moglie Giuditta Ricordi, tra cui Arrigo Boito e Emilio Praga. Le cronache del tempo e le parole di personaggi vicini alla famiglia Ricordi contribuiranno a ricostruire l’atmosfera di una Milano vivace, colta e curiosa, nella quale i salotti rappresentavano luoghi privilegiati di incontro tra musicisti, scrittori, artisti e protagonisti della vita culturale.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Museo Butti di Viggiù.