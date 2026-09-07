A Villa Panza “Ars Sonora”: musica, arte e sperimentazione per il gran finale delle Sere FAI

Dall’alba al tramonto, sabato 19 settembre 2026, Villa e Collezione Panza a Varese diventa il palcoscenico per la quarta edizione di Ars Sonora. La rassegna musicale, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in partenariato con il Comune di Varese, rappresenta il gran finale del palinsesto estivo delle Sere FAI d’Estate. Un’esperienza diffusa e immersiva dove la musica classica, sperimentale, minimalista ed elettronica entra in dialogo con l’architettura della dimora settecentesca, la collezione permanente, la mostra temporanea “Josef Albers. Meditations” e il parco.

I concerti tra alba e tramonto

La giornata si apre e si chiude con due esibizioni en plein air. Alle ore 07.00, nella Corte d’Onore della Villa, il violoncellista Giorgio Casati curerà “Square gardens: Luce, geometrie e variazioni per violoncello”, restituzione artistica di una residenza condotta con i giovani talenti Giulia Sanguinetti, Allegra Britton e Agnese Polli.

Al tramonto, alle ore 19.45, il parco ospiterà il concerto di Lino Capra Vaccina, figura di riferimento della musica sperimentale europea e già collaboratore di Franco Battiato e Juri Camisasca, che proporrà un percorso sonoro orientato al minimalismo e alla dimensione contemplativa.

Un itinerario sonoro tra Mozart e il minimalismo

Durante il corso della giornata sono previsti quattro appuntamenti (alle ore 11.00, 12.00, 14.30 e 16.00) dedicati a un percorso itinerante site-specific. Si parte dal Salotto Rosso, dove il musicologo Fabio Sartorelli introdurrà al pianoforte una celebre sinfonia di Wolfgang Amadeus Mozart riletta secondo i procedimenti del minimalismo.

A seguire, il pubblico si sposterà nell’Ala dei Rustici per ascoltare i musicisti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano (Yang Yeeling, Gabriele Tai, Claudia Poetini, Beatrice Papalini, Samuele Mattazzi e Pietro Venuto) impegnati nell’esecuzione di una nuova composizione elaborata da Edoardo Casali e Fausto Magaletti. L’itinerario si concluderà con l’accensione dell’opera “Varese Corridor”, dove tutte le parti della partitura convergeranno in una sintesi di luce e suono.

Sperimentazioni, laboratorio ed elettronica per tutti

Il programma pomeridiano prevede anche momenti didattici e di sperimentazione. Alle 15.00 si terrà l’appuntamento “Interazione del suono: Meditazioni Elettroniche su Josef Albers”, curato da Gli Echi della Natura e condotto dalla sound designer Federica Furlani, con una performance collettiva finale basata sulla trasformazione dei suoni in interfacce sonore.

Ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli con le proposte di ARS SONORA KIDS: i laboratori per la fascia 0-3 anni curati da Anna Pedrazzini (“RISONANZE. Paesaggi sonori condivisi” alle ore 11.00) e i percorsi itineranti per bambini dai 3 ai 9 anni guidati da Francesca Coizet (“IO SuONO Forma” alle 10.30 e alle 17.30).

A partire dalle 15.00, il Terzo Parterre farà da cornice a tre dj set curati da Andrea La Pietra (ore 15.00), Pietro Bernasconi (ore 16.30) e Sandra Mason, nome d’arte di Enrica Borsatto (ore 18.00). La Cooperativa Sull’Arte organizzerà inoltre visite guidate tematiche alla Villa e alla mostra. Per facilitare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta gratuito che collegherà la stazione di Varese a Villa Panza dalle 10.30, con corse ogni 40 minuti.

ARS SONORA 2026: PROGRAMMA DELLA GIORNATA

07.00 – 08.00 Square gardens: Luce, geometrie e variazioni per violoncello – Concerto promosso da Echi della Natura, a cura di Giorgio Casati e con Giulia Sanguinetti, Allegra Britton e Agnese Polli

08.30 – 10.00 Visita guidata Villa + collezione permanente + mostra Josef Albers. Meditations

10.30 – 11.30 Ars Sonora Kids (6–9 anni): IO SuONO Forma. Un’avventura sonora tra il giardino e le opere di Villa Panza a cura di Francesca Coizet

11.00 – 11.40 Incontro con Fabio Sartorelli nel Salotto Rosso + Sonorizzazione diffusa dell’Ala dei Rustici

11.00 – 11.45 Ars Sonora Kids (0-3 anni): RISONANZE. Paesaggi sonori condivisi a cura di Anna Pedrazzini

12.00 – 12.40 Incontro con Fabio Sartorelli nel Salotto Rosso + Sonorizzazione diffusa dell’Ala dei Rustici

12.00 – 13.30 Visita guidata Villa + collezione permanente + mostra Josef Albers. Meditations

Dalle 12.30 Servizio bar / food

14.00 – 15.30 Visita guidata Villa + collezione permanente + mostra Josef Albers. Meditations

14.30 – 15.10 Incontro con Fabio Sartorelli nel Salotto Rosso + Sonorizzazione diffusa dell’Ala dei Rustici

15.00 – 16.30 Interazione del suono: Meditazioni Elettroniche su Josef Albers – Laboratorio di manipolazione sonora a cura di Federica Furlani

15.00 – 16.30 DJ Set – Andrea La Pietra

17.00 – 18.00 Ars Sonora Kids (3-5 anni): IO SuONO Forma. Un’avventura sonora tra il giardino e le opere di Villa Panza a cura di Francesca Coizet

16.00 – 16.40 Incontro con Fabio Sartorelli nel Salotto Rosso + Sonorizzazione diffusa dell’Ala dei Rustici

16.30 – 18.00 DJ Set – Pietro Bernasconi

16.30 – 18.00 Visita guidata Villa + collezione permanente + mostra Josef Albers. Meditations

18.00 – 19.30 DJ Set – Sandra Mason

18.00 – 19.30 Visita guidata Villa + collezione permanente + mostra Josef Albers. Meditations

19.45 – 20.30 Lino Capra Vaccina Live