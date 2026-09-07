A Villa Recalcati il progetto che unisce arte, scuola e lavoro e che sarà protagonista alla Fiera di Varese

Quaranta elementi di pregio, nati dall’incontro tra arte, formazione e mondo del lavoro, saranno presentati domani, martedì 8 settembre alle 11.30, a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese. L’iniziativa vedrà la presenza del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e del presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini.

Durante l’incontro sarà possibile assistere alla realizzazione delle opere, frutto del lavoro dei ragazzi del CFPIL dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, coordinati dai loro tutor. Un progetto che punta a mettere in relazione il percorso scolastico con la manualità, la creatività e le competenze che possono trovare spazio nel mondo professionale.

A lavorare alla realizzazione dei 40 elementi sono due professori e sei ragazzi, coordinati da Elisabetta e Angela Borri, artigiane esperte nella lavorazione di grafiche e tessuti. Il progetto nasce da un’idea di Maurizio Gandini, sviluppata attraverso il coinvolgimento degli studenti e dei loro tutor.

Dalla materia alla grafica

Al centro dell’iniziativa c’è l’idea di andare oltre il tradizionale concetto di pannello pubblicitario, trasformandolo in un vero e proprio elemento artistico e tridimensionale.

«La lavorazione mette insieme gesso e tessuto, due materiali con caratteristiche molto diverse – spiegano i responsabili del progetto – Il gesso rappresenta solidità e struttura, mentre il tessuto introduce colore ed emozione. La loro fusione dà vita a un’opera con una propria profondità tridimensionale, sulla quale viene realizzata una stampa d’arte in sublimazione permanente. Il risultato è quindi un oggetto che supera la semplice funzione comunicativa per diventare un elemento di pregio, dove la componente artigianale dialoga con la grafica e con la sperimentazione».

I ragazzi protagonisti anche alla Fiera di Varese

Il progetto non si fermerà alla presentazione di Villa Recalcati. I 40 elementi saranno infatti esposti in anteprima alla Fiera di Varese, alla Schiranna, dove saranno protagonisti di ulteriori attività che coinvolgeranno gli studenti.

Proprio durante l’incontro di domani saranno presentate le iniziative che si svolgeranno con i ragazzi negli spazi della Fiera, dando così continuità a un percorso che mette al centro la formazione attraverso un’esperienza concreta.

«L’iniziativa rappresenta un esempio di come scuola, competenze artigianali e creatività possano incontrarsi per costruire un progetto nel quale gli studenti sono chiamati a confrontarsi direttamente con una realizzazione concreta, dall’ideazione alla lavorazione fino alla presentazione al pubblico».